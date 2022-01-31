Turizmin başkenti Van'da festivaller yetersiz!

Van Turizm Derneği Başkanı İzzet Kütükoğlu ve turizmci Murat Beyaz, festivallerle ilgili Wan Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

GENEL 31.01.2022, 10:49 31.01.2022, 11:05
Turizmin başkenti Van'da festivaller yetersiz!

Festivallerin düzenlendiği bölgelerde festival süresince turist sayısında artış yaşanır. Bunun yanı sıra festivallerin düzenlendiği bölgelere önemli ekonomik katkıları olur. Bir yerde düzenlenen festivalin sonucunda o bölgeye yönelik imaj algısı olumlu algılanır ve bu durum festivale katılanların farklı zamanlarda da o bölgeyi tekrar ziyaret etme eğilimini doğurur. Düzenlenen festivalle beraber bölgenin tanınırlığı artar. 

Van, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük illerinden biri olmakla beraber çevre illerden de sürekli göç alıyor. Doğal ve tarihi güzellikleri ile cezbetmesinin yanı sıra turizmi ile de ön plana çıkıyor. Van’da son yıllarda düzenlenen etkinlik ve festival sayısındaki düşüş kentin turizmi ve bilinirliğine gölge düşürüyor. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Van Turizm Derneği Başkanı İzzet Kütükoğlu ve turizmci Murat Beyaz, festivallerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

‘Katkısı var’

Van Turizm Derneği Başkanı İzzet Kütükoğlu, festivallerin önemli getirilerinin olduğunu belirtti. Kütükoğlu, festivallerden vazgeçmenin mümkün olmadığını dile getirerek, “Festival nerede düzenleniyorsa oraya katkısı var. Turistlerlerin artışı, ekonomik faaliyetlerin yapılması ve özellikle turizm hareketliliği konusunda çok önemli getirisi var. Yetkililerin festival konusunda biraz daha duyarlı olup, bir komisyon oluşturulup hangi festivallerin yapılması gerektiğini, ne zaman olması gerektiğini konuşmaları lazım. Festivalden vazgeçmek mümkün değil. Her yıl değişik festivaller düzenlenmesi lazım. Festivalleri çoğaltmak lazım” dedi. 

‘Hareket sağlamaktır’

Turizmci Murat Beyaz, festivallerin dünya ile entegrasyonu sağladığını ifade etti. Beyaz, festivallerin kendi kendine olmayacağını aktararak, “Festivaller bir şehrin sadece bilinirliği için değil, dünya ile entegrasyonunu sağlayan, dünyaya açık olduğunu belgeleyen en özel kanıttır. Çünkü festival demek, kendi kendine yapılan bir organizasyon değil dışarıdan birilerini getirip, çeşitli organizasyon ve aktivitelerle bir hareket sağlamaktır” diye konuştu. 

‘Bilinir hale gelecek’

Gelecek günlerde Hakkari’de düzenlenecek olan festivale de değinen Beyaz, “Hakkari kışın en sert ve çetin yaşandığı illerden birisi. Türkiye’de karşılığı olan ve bilindik insanları da Hakkari’ye davet etmişler. Festival boyunca o insanlar orada etkinlik düzenleyecekler. Bu Hakkari’nin Türkiye içerisinde milyonlarca kişi tarafından festival boyunca bilinir hale gelecek. Bunu düşünüp hayata geçirenleri tebrik ediyorum” diye aktardı. 

‘Van Denizi festivali yapılmalı’

Beyaz, Van’da düzenlenebilecek festivalleri anlatarak, “Yılın her ayında en az büyük çaplı bir festival şehirde gerçekleştirilmelidir. Öne çıkacak olan festivaller kış, bahar, balık göçü festivali olabilir. Akdamar Adası’ndaki badem ağaçlarının çiçek açma festivali olabilir. Koyun kırpma festivali olabilir. Dağcılıkla ilgili festivaller yapılabilir. Van’da yılda 2-3 defa Van Denizi festivali yapılmalı” dedi. 

‘12 aya 12 festival’

Yetkililerin bu konuda bir an önce adım atması gerektiğini belirten Beyaz sözlerini şöyle tamamladı: “Van gibi bir şehirde yılın 12 ayında her aya bir festival yerleştiremiyorsanız şapkanızı önünüze koyup düşünmeniz lazım. Van’daki yerel dinamiklerin bu anlamda iş birliği içerisinde olarak her bir ilçemize dağılacak şekilde bir söz birliği yaparak, çeşitli festivaller düzenlemesi gerekiyor. Daha önce yapılan bir festivalimiz Türkiye çapında ses de getirdi. Maalesef yaşanan olumsuz olaylardan festival iptal edildi ve bir daha da yapılmadı. Herkesin toplumu oluşturan her bir bireyin hassasiyetini göz önünde bulundurarak, bu yaklaşımla festivaller düzenlenmeli. Halkımızın da dışarıdan gelecek olan insanlara hoşgörüyle yaklaşması gerekiyor. Biz farklılıklarımızla güzeliz.”

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL

Yorumlar (2)
Nevzat 19 dakika önce
Toplumun ahlakını bozmak için kurgulanmış işlerin adı Festival olmuş bu tür şeyler Bizden uzak kalsın Van'a hiçbir katkısı yok içki fuhşiyattan başka bir işe de yaramıyor lar
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Şeyma 13 dakika önce
Kesinlikle katılıyorum.
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