Tüm Türkiye'ye aynı anda gelecek! Bakan Soylu net saat verdi: İlk kez yapacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de ilk kez yapılacak uygulamayı duyurdu. Düzce depreminin 23. yıldönümü dolayısıyla tatbikat düzenleneceğini belirten Bakan Soylu, tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj geleceği bilgisinin yanı sıra tatbikatın düzenleneceği net saat ve tarihi de açıkladı.
Türkiye'de ilk kez düzenleniyor! Bakan Soylu ülke çapında uygulanacak deprem tatbikatının ayrıntılarını paylaştı.
"TÜM TÜRKİYE'YE AYNI ANDA MESAJ GELECEK"
İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuşan Bakan Soylu, tatbikatı şu sözlerle duyurdu:
"12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."DHA
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