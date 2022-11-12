Tüm Türkiye saat 18.57'ye kilitlendi: "Çök, kapan, tutun"

Tüm Türkiye bugün saat 18.57'de yapılacak olan deprem tatbikatını merak etmeye başladı. Ülke genelinde organize edilen tatbikat saatinde herkese SMS gidecek. Ayrıca televizyon, radyo ve cami hoparlörlerinden de duyurular yapılacak...

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök, kapan, tutun” sloganıyla tatbikat yapılacak. AFAD koordinasyonundaki tatbikat, 81 il ve KKTC’de eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Televizyon ve radyolardan tatbikat yapıldığına dair bilgilendirme anonsları geçilecek. Çalan alarmlardan sonra herkes bulunduğu yerde, çöküp kafalarını kapatarak tutunacak.

SAĞLAM VE GÜVENİLİR ALANDA "ÇÖK, KAPAN, TUTUN" HAREKETİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, bugün yapılacak tatbikata ilişkin bilgi paylaştı. Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda “çök kapan tutun” hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz.

SMS VE DUYURULAR

Haber Alma ve Yayma (HAY) sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.

Süperhaber