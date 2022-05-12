TÜİK, yoksulluğun en düşük ve en yüksek olduğu illeri açıkladı: Van yine zirvede!

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın bölgesel sonuçlarına açıkladı.

Son yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, bunun en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile İzmir bölgesi ve 46 bin 516 TL ile Ankara bölgesi izledi.

En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK GELİR EŞİTSİZLİĞİ İSTANBUL’DA

En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı (P80/P20) şeklinde hesaplanan gelir eşitsizliği araştırması göre en yüksek gelir eşitsizliği İstanbul’da oldu.

Gelir eşitsizliği en az Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde oldu. P80/P20 oranı Türkiye’de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu bölge 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli oldu.

Gelir eşitsizliği oranının en yüksek olduğu bölge 8,2 ile İstanbul olurken onu ile Ağrı, Kars, Iğdır ile Ardahan ve Adana, Mersin bölgeleri izledi.

EN YÜKSEK YOKSULLUK ADANA VE MERSİN’DE

İstatistiki bölgelerin her biri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan bölgeler ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.

SÖZCÜ