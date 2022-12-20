TÜİK, Türkiye'de en çok kullanılan isimleri açıkladı! İşte en popüler tercihler
TÜİK tarafından paylaşılan istatistiklere göre, Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve 2021 yılında en çok kullanılan isimler belirlendi. Verilere göre en popüler bebek ismi erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep oldu.
TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye'de ailelerin çocuklarına koyduğu en popüler isimler belli oldu. Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.
CİNSİYETE GÖRE MEHMET VE FATMA İSİMLERİ İLK SIRADA
Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.
İŞTE TÜRKİYE'DE ÇOK KULLANILAN 10 İSİM
2021 yılında doğan bebeklere verilen cinsiyete göre en çok kullanılan 10 isim;Erkek bebeklerde ilk sırada Yusuf ismi yer alırken sırasıyla
-Alparslan
-Miraç
- Ömer Asaf
-Eymen
-Göktuğ
-Ömer
-Mustafa
-Aras
-Ali Asaf
Kız bebeklerde ilk sırada Zeynep ismi yer alırken sırasıyla;
-Elif
-Asel
- Asya
-Defne
-Nehir
-Azra
-Zümra
-Eylül
-Ecrin
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10