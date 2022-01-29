TÜİK Başkanlığı'nda görev değişimi

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya getirildi.

GENEL 29.01.2022, 10:22
TÜİK Başkanlığı'nda görev değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle:

TÜİK'İN BAŞINA ERHAN ÇETİNKAYA GETİRİLDİ
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı.

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR
1981 yılında Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkay 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR
1968 yılında İstanbul'da doğan Sait Erdal Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine Doktorasını almıştır.

Dinçer, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2019 yılından beri Profesör olarak devam etmektedir. Kendisinin uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 adet bildirisi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürütmüştür. Dinçer, Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde pek çok bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirmiştir.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, 2 Mart 2021'de Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.

ENSONHABER

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