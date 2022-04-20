TÜİK açıkladı! Türkiye'de en fazla çocuk nüfusu Doğu’da!

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre geçen yılın çocuk istatistiklerine göre Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 738 bin 300 olarak belirlendi.

GENEL 20.04.2022, 13:37
TÜİK açıkladı! Türkiye'de en fazla çocuk nüfusu Doğu’da!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2021 verilerine göre Türkiye'nin çocuk nüfusu,  22 milyon 738 bin 300 oldu.

Ülkenin yüzde 26,9'u çocuk
Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 738 bin 300 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturdu.

Türkiye'de 22 milyon 738 bin 300 çocuk yaşıyor
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ü erkek
AA'nın haberine göre çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.
Birleşmiş Milletler tanımına göre, 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41,8 ve 2021'de yüzde 26,9 oldu.

Giderek çocuk nüfusu artacak
Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2025'te yüzde 26,6, 2030'da yüzde 25,6, 2040'ta yüzde 23,3, 2060'ta yüzde 20,4 ve 2080'de yüzde 19 olacağı öngörüldü.

Çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,2
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,2 oldu. AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23,9 ile İrlanda, yüzde 21,5 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç olarak kaydedildi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta, yüzde 16,5'er ile Portekiz ve Almanya oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu
ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla; yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi Zeynep oldu
ADNKS sonuçlarına göre; 2020 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri; Yusuf, Eymen ve Mustafa; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Elif oldu. Bununla birlikte, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Demir; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Tülin olduğu görüldü.

Çocuk yaşta evlenme oranları geriledi
Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2020 yılında yüzde 2,7'ye düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0,5 iken bu oran 2020 yılında yüzde 0,1 oldu.

Ensonhaber

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