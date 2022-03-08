TÜGVA Van İl Teşkilatı, basınla bir araya geldi

Edremit Seyir Tepe’de gerçekleşen toplantıya, TÜGVA Van İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Uygun ve Abdulselam Güneş, Üniversite Koordinatörü Hamza Sığınç, Teşkilat Koordinatörü M. Kasım Şahin, Ortaokul Koordinatörü Rıdvan Demirci, Lise Kooordinatörü Öner Çayırlı, İdari ve Mali İşler Sorumlusu Yunus Emre Cinkılıç ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Mehmet İsa Deniz: “Vakfımız 2016 ile 2021 yılları arasında 81 il, 575 ilçenin tamamında teşkilatlanmasını bitirmiş ve gönüllü 800 binin üzerinde üyesi olan bir vakıftır”dedi.

“SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDA OLARAK ÇALIŞIYORUZ”

Toplantıda vakıfları hakkında bilgiler paylaşan İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, şunları söyledi: “Vakfımız 2014 yılında kurulmuş ancak 2016 yılında tamamen faaliyete geçmiş bir vakıftır. Vakfımız 2016 ile 2021 yılları arasında 81 il 575 ilçenin tamamında teşkilatlanmasını tamamlamış ve gönüllü 800 binin üzerinde üyesi bulunuyor. İki çeşit üye şeklimiz var. Gönüllü üyelerimiz var, birde haberdar üyelerimiz var.

Haberdar üyelerimiz vakfımızın çalışmalarından haberdar olmak isteyen, yıl içerisinde yaptığımız sosyal faaliyetler ve diğer organizasyonlardan sadece bilgi sahibi olmak isteyen üyelerden oluşuyor. Gönüllü üyelerimiz de yapmış olduğumuz organizasyonlara katılıp aynı zamanda hizmet etmek isteyen üyelerden ouşuyor. İlimiz genelinde şuanda 11 ilçemizin tamamında yapılanmamız ve teşkilatlanmamızı geçen yıl bitirdik ve çok da güzel bir teşkilat kurduk. Bizimle birlikte çalışan ve yol yürüyen il bazında 5 tane koordinatörlüğümüz var.

İl temsilcisi, bununla birlikte çalışan teşkilat koordinatörlüğü, kadın aile koordinatörlüğü, lise ortaokul ve üniversite koordinatörlüklerimiz var. Bunların alt yapılarını oluşturuan bir de yönetim kurullarımız var. İl yönetimimiz 28 kişiden oluşuyor, 11 ilçemizin tamamında 200 küsür yönetim kurulu üyemiz var. Her birinin çalışma alanı kendisini ilgilendiriyor. Bulunduğumuz yerin sorumluluğunun farkında olarak çalışıyoruz, sadece Van ili için değil 81 ilin tamamında bu böyle”

İl Başkanı Mehmet İsa Deniz’in konuşmasından sonra koordinatör yöneticileri de kendi görev alanları hakkında yaptıkları faaliyetleri basınla paylaştı. Toplantı soru cevap şeklinde sona erdi.