Tuğrul: Ücretsiz yolculara sıkıntı çıkaran şoförler cezalandırılıyor
Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, yaşlı, gazeteci veya sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıması gereken, ancak bunlara sıkıntı çıkaran halk otobüsü şoförlerinin cezalandırıldığını belirtti.
Halk otobüslerinin yolda yaşlı, basın mensubu veya sağlık çalışanlarını almadığı yönünde yapılan şikâyetler çerçevesinde gerekli yaptırımları uyguladıklarını belirten Tuğrul, “Bununla ilgili Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ek ücret verme durumu vardır.
Bunun yanında bizim de sürekli yaptırımımız oluyor, ancak sürekli şoförler değiştiği için bazen olabiliyor. Bizler bu konuda şoförlerle sürekli görüşmeler yapıyoruz, ama bazen arkadaşlarımız agresif davranıyorlar.
Fakat cezasız kalmıyorlar. Hem bizim tarafımızdan hem de Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cezaları kesiliyor. Ben yine de böyle bir durumla karşılaşan gerek yaşlı vatandaşlarımızın gerekse basın mensuplarımızın araç plakasını alıp bize bildirmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.
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