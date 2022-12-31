TSO seçimleri Çarşamba günü resmiyet kazanacak

17 Aralık'ta yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. Grup Seçiminin tamamlanması, yapılan itirazlar, YSK'nın almış olduğu son karar neticesinde bugün yapılan Yönetim Kurulu, Genel Kurul Delege ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi gerçekleştirildi.

Pazartesi, İpekyolu İlçe Seçim Kurulu, Salı günü İl Seçim Kurulu'na yapılacak olan itirazlar sonrası kesin sonuçların Çarşamba günü belli olacağı belirtildi. Geçici sonuçlara göre yapılan seçimde mevcut Başkan Necdet Takva, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni başkanı oldu. Çarşamba günü alınacak kesin sonuçlar sonrası seçim süreci tamamlanmış olacak.

Van Bölge Gazetesi