Trafik Sigortası Basamakları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Trafik sigortası, her yıl yenilenmesi gereken zorunlu bir poliçe. Bununla birlikte, kaskoda olduğu gibi trafik sigortasında da hasarsızlık indirimi alınabiliyor. Belli basamaklara göre her yıl hasarsızlık indirimi alınabilen trafik sigortasında, hasar durumuna göre bir artış da söz konusu olabilir. Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Aksoy, trafik sigortası basamakları ile ilgili bilinmesi gereken önemli detayları paylaştı.

GENEL 18.06.2022, 11:55 19.06.2022, 15:57
Trafik Sigortası Basamakları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Trafik sigortası, her yıl yenilenmesi gereken zorunlu bir poliçe. Bununla birlikte, kaskoda olduğu gibi trafik sigortasında da hasarsızlık indirimi alınabiliyor. Belli basamaklara göre her yıl hasarsızlık indirimi alınabilen trafik sigortasında, hasar durumuna göre bir artış da söz konusu olabilir. Ethica Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Aksoy, trafik sigortası basamakları ile ilgili bilinmesi gereken önemli detayları paylaştı.

Yüzde 45’e varan indirim alınabilir

Araç sigortasında, kaskodaki sürece benzer bir şekilde hasarsızlık indirimi mevcut. Trafik sigortası basamakları ise zaman zaman karıştırılabiliyor. Konuyla ilgili olarak, Ethica Sigorta YK Üyesi Aksoy, şunları söyledi:

Trafik sigortası, tüm araç sahipleri için zorunlu bir poliçe ve yapılmadığında bir cezası mevcut. Zorunlu trafik sigortası fiyatlarını araştıranlar için en uygun, en ucuz sigorta poliçesi teklifinin bir tabanı var. İlk kez sigorta yaptıracak araç sahipleri, 2022 yılında sigorta şirketlerinden teklif alabilir. Araç sigorta sorgulama ekranı üzerinden, aracın sigortasının durumu, sigorta varsa ne kadar süre sona ereceği öğrenilebilir. Araba sahiplerinin bir ceza almamak adına trafik sigortasını yaptırması gerekiyor. Hasarsızlık indirimleri ise çok merak edilen, zaman zaman da karıştırılan bir konu.

Trafik sigortasının hasarsızlık basamakları ne kadarlık bir indirim sağlıyor sorusunun yanıtı, yüzde 45’tir. 7 basamaktan oluşan trafik sigortası basamaklarında, aracın bir kazaya karışması, hasar alması ya da pert olması, bu basamakları etkiliyor. Aracın bir kazaya karışmaması durumunda, ilk yıl yüzde 15 hasarsızlık indirimi, ikinci yıl yüzde 30 hasarsızlık indirimi, üçüncü yıl ise yüzde 45 hasarsızlık indirimi almak mümkün. Trafiğe çıkan tüm araçlar, 4. basamaktan başlar ve hasar durumu ya da hasarsızlık durumuna göre, 1. basamak ya da 7. basamağa gidebilir. Araçların kazaya karışması durumunda sürprim oranı artarken, kaza olmaması durumunda ise hasarsızlık indirimi artar.

E-devletten sorgulama yapılabilir

Trafik sigortası basamakları, her yıl aracın mevcut hasar durumuna göre güncellenir. Kazaya karışmayan araçlarda indirim oranı artarken, kaza durumunda poliçe tutarı artabilir. Bir aracın hasarsızlık durumu ile ilgili bilgi almak için, e-devlet üzerinden bilgi almak mümkün. Araç plakası üzerinden trafik sigortası poliçe bilgilerine bakıldığında, poliçenin tüm indirim bilgilerine ulaşılabilir.

Bununla birlikte, her sürücünün bilmesi gereken konular içinde, trafik sigortasının iptali konusundaki yeni düzenlemeler de yer alıyor. Sürücülerin poliçeleri iptal ettirmesi, farklı bir sigorta şirketinden poliçe alarak prim iadesi alması gibi konularda değişiklikler oldu. Araba sahiplerinin, trafik sigortası poliçesini iptal etmesi, satış gibi durumlar dışında mümkün olmayacak.

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