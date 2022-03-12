Trafik Denetlemeden, İstiklal Marşı etkinliği

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “12 Mart 1921 İstiklal Marşımızın Kabulü ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliklerinin 101. yılı kapsamında; ilimiz Edremit ilçesine bağlı Erdemkent İlkokulu-Ortaokulunda öğrencilerin katılımıyla İstiklal Marşımız okunmuş, ayrıca Zeve Şehitliği ziyaret edilerek anma programı düzenlenmiştir” denildi.