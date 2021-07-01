‘Tosuncuk’un eşinin ifadesi ortaya çıktı; Sıla Aydın İfade verdi

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle aralarında firari ‘Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davası kapsamında, Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla alınan ve yargılamanın yapıldığı Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ifadesi ortaya çıktı. “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak” suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sıla Aydın, ifadesinde şirket hakkında hiçbir bilgisi olmadığını savunurken, diğer sanıkları da tanımadığını ileri sürdü.

“KAZANÇ SAĞLAMADIM”

Soruşturma aşamasında yaklaşık 2 buçuk ay cezaevinde kalan ve geçtiğimiz yıl mayıs ayında tahliye olan sanık Sıla Aydın, sistemi bir yazılım şirketi olarak bildiğini öne sürerek, “Şirketin kuruluşunda ve ilerlemesinde hiçbir katkım olmamıştır. Şirketin sahibi olan Mehmet Aydın'ın eşiyim. Bu şirketi yazılım şirketi olarak biliyordum. İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Diğer sanıkların ise sadece ismen biliyorum. Belirttiğim gibi şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur” dedi.



İKİ KEZ ‘TOSUNCUK'U GÖRMEYE GİTMİŞ

Şirket hakkında bilgisinin olmadığını ve sadece Mehmet Aydın'ın eşi olması nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiğini savunan Sıla Aydın, “Ben kesinlikle yurt dışına para çıkarmadım. Veya takı gibi maddi değeri olabilecek herhangi bir şeyi yurt dışına götürmedim. Mayıs 2017 ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15 gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise Türkiye'ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye, hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım” diyerek suçsuz olduğunu söyledi ve beraatini istedi.

Öte yandan 11’i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının 4 Temmuz’da görülen duruşmasında tüm sanıklar tahliye edilmişti.