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Tosuncuk Mehmet Aydın'la ilgili Yeni detaylar ortaya çıktı...

Milyonlarca dolarını Uruguay devletine kaptıran "Tosuncuk" lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye teslim olmadan son bir ayını sokakta geçirdiği ortaya çıktı.

GENEL 18.07.2021, 17:41 18.07.2021, 17:48
Tosuncuk Mehmet Aydın'la ilgili Yeni detaylar ortaya çıktı...

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'la ilgili gelişme var. Türkiye'den kaçmadan önce topladığı paraların bir kısmı ile Uruguay'da inşaat şirketi satın aldığı ortaya çıktı ama Aydın'ın planlarını Uruguay polisi bozdu. Çünkü lüks yaşamı önce narkotik polisine, ardından da mali suçlara takıldı. Üzerine kayıtlı yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki banka hesaplarına ve lüks araçlara Uruguay devleti el koydu. Binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptılar, sonra da paraları Uruguay devletine kaptırdılar. Mehmet Aydın abisi Fatih Aydın ile birlikte 132 bin 222 kişiden yaklaşık 1 milyar 139 milyon lira topladı. Sonrasında kayıplara karıştı.

Lüks villa projesi
Vurguncu abi-kardeş aslında her şeyi aylar önceden planlamıştı. Büyük firar öncesi Uruguay'a gidildi. Ve Türk iş insanı Osman Naim Kaya ile birlikte bir inşaat şirketi satın alındı. Projesi hazırlandı. Aydın kardeşler Uruguay'da lüks villa yapıp satacaktı. Vurgunun ikinci ayağı devreye girdi. çaldıkları paraların bir kısmı Uruguay'daki şirketin hesabına yatırdı. Ve pahalı arabalar, yatlar, milyonluk malikane satın alındı.

Uyuşturucu şüphesi
Onlar için her şey yolunda giderken o lüks yaşantı, Uruguay narkotik polisinin dikkatini çekti. Çünkü polisin elinde bu fotoğraf vardı. Ve polise göre Aydın kardeşlerin para kaynağı uyuşturucuydu. Uruguay-Türkiye arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takip başladı. Tarih, 16 mart 2018'i gösterdiğinde Mehmet Aydın abisi ile birlikte Türkiye'den kaçtı Uruguay'daki takip edildiğinden habersiz yeni yaşantısına adım attı. Ama o sırada polis onların servetinin uyuşturucu ticaretinden değil, kara para aklamaktan olduğunu tespit etti.

10 milyon dolara el koydular
Ve Uruguay mali polisi 23 nisan 2018 tarihinde şirkete kara para operasyon düzenledi. Baskında iki kardeş ile birlikte Osman Naim Kaya gözaltına alındı. Şirketin banka hesaplarına lüks cipe, spor araçlara, yata ve malikaneye toplam da Türk mudilerden kaçırdığı 10 milyon dolara el kondu.

Uruguay'a dosya gönderdik
Osman Naim Kaya tutuklandı ama Aydın kardeşler serbest kaldı. Mehmet Aydın da hemen Brezilya'ya kaçtı. Çünkü Türk polisi peşindeydi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Mehmet Aydın ve abisi ile ilgili Uruguay'a dosya gönderdi. KOM polisleri dosyanın içinde Türk mudilerden bahsetti ve Aydın kardeşlerin yakalanmasını istedi.

Mehmet Aydın ve abisi sürekli adres değiştirdi. Çünkü kaldıkları adresler KOM polisince kısa süre sonra belirlendi. Hatta o adreslerden biri de Mehmet Aydın'ın kız arkadaşı ana Carolina da Silva'nın eviydi. O eve de baskın yapıldı. Üç yıllık büyük firarın ardından Mehmet Aydın'ın kaçacak yeri kalmadı. Ve son bir ayını sokakta geçiren Aydın teslim olarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: YeniAkit

#mehmet aydın #tosuncuk
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