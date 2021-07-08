Tosuncuk Mehmet Aydın'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan geldi

Çiftlik Bank ile dolandırdığı onbinlerce kişiden topladığı paralarla Yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın uzun bir süredir Türkiye’nin gündemini meşgul ediyordu.

GENEL 08.07.2021, 09:22
Tosuncuk Mehmet Aydın'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan geldi

Aydın, Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçmıştı. Kaçış anına ilişkin fotoğraflar basına da yansımıştı.   
Aydın, Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olmuş ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi hava yolu ile İstanbul'a getirilmişti.
3 sene sonra teslim olan Çiftlik Bank'ın sahibi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dün tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Mehmet Aydın, dün sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti. Mehmet Aydın'ın, cezaevindeki işlemlerinin ardından tek kişilik karantina koğuşuna konulduğu öğrenildi. Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıkmıştı. Aydın'ın savcılık ifadesinde  "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.


Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti. Şimdi ise karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek. Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

İlk işi boşanma davası açmak oldu. Bursa Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede ‘haysiyetsiz yaşam sürüyor’ dediği Aydın’dan aylık 5 bin lira nafaka ile 500 bin lira tazminat talep etti. Boşanma davasında Mehmet Aydın’a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın’ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü, ‘Tosuncuk’u gıyabında boşadı. Aydın’ın eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mehmet Aydın, karardan bir hafta sonra video çekip teslim olacağını açıkladı. 1 Temmuz’da da teslim oldu. Polislere teslim olma nedeninin ‘aile meselesi’ olduğunu söyledi. Türkiye’ye dönmeseydi Bursa Aile Mahkemesi vasi atama ya da gazete ilanı verme yoluna gidecek ve kararını kesinleştirecekti. Şimdi ise karar cezaevinde Aydın’a tebliğ edilecek. itiraz etmezse karar kesinleşecek. İtiraz ederse boşanma dosyası istinaf mahkemesine gidecek.yeniakit

#mehmet aydın #sıla aydın #tosuncuk #çiftlik bank
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Temmuz 2021
İmsak 02:57
Güneş 04:44
Öğle 12:17
İkindi 16:11
Akşam 19:40
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23