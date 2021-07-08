Tosuncuk Mehmet Aydın'a bir darbe de eşi Sıla Aydın'dan geldi

Aydın, Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçmıştı. Kaçış anına ilişkin fotoğraflar basına da yansımıştı.

Aydın, Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olmuş ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi hava yolu ile İstanbul'a getirilmişti.

3 sene sonra teslim olan Çiftlik Bank'ın sahibi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, dün tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Mehmet Aydın, dün sabah saat 07.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti. Yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgunun ardından Aydın, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti. Mehmet Aydın'ın, cezaevindeki işlemlerinin ardından tek kişilik karantina koğuşuna konulduğu öğrenildi. Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıkmıştı. Aydın'ın savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.



Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti. Şimdi ise karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek. Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Aydın’ı eşi’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti. Şimdi ise karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek. Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

İlk işi boşanma davası açmak oldu. Bursa Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede ‘haysiyetsiz yaşam sürüyor’ dediği Aydın’dan aylık 5 bin lira nafaka ile 500 bin lira tazminat talep etti. Boşanma davasında Mehmet Aydın’a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın’ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü, ‘Tosuncuk’u gıyabında boşadı. Aydın’ın eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mehmet Aydın, karardan bir hafta sonra video çekip teslim olacağını açıkladı. 1 Temmuz’da da teslim oldu. Polislere teslim olma nedeninin ‘aile meselesi’ olduğunu söyledi. Türkiye’ye dönmeseydi Bursa Aile Mahkemesi vasi atama ya da gazete ilanı verme yoluna gidecek ve kararını kesinleştirecekti. Şimdi ise karar cezaevinde Aydın’a tebliğ edilecek. itiraz etmezse karar kesinleşecek. İtiraz ederse boşanma dosyası istinaf mahkemesine gidecek.yeniakit