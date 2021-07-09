Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın gözaltında

"Tosuncuk” lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatıldı. Aydın'ı teslim almak üzere bir ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.

ARANDIĞI SUÇLAR

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.

TOSUNCUK, BREZİLYA'DA TESLİM OLMUŞTU

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü iade edilmek üzere Türkiye'ye getirilmiş ve hemen gözaltına alınmıştı.

Sorgu işlemlerinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.ensonhaber