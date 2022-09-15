TOKİ’nin Van’da yapacağı 2+1, 3+1 evlerin fiyat, peşinat ve aylık taksitleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Projenin adını “İlk evim, ilk işyerim” olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, “Projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin işyerini, 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladığını açıklamıştı.

TOKİ 3+1 ve 2+1 konut fiyatları ve aylık taksitler ne kadar?

2+1 KONUTLARIN FİYATLARI VE PEŞİNATI

Van’da 2+1 evlerin fiyatları ve peşinat ile taksitleri şu şekilde: Ev fiyatları 643 bin TL Peşinat 64 bin 300 TL Taksit bedeli: 2,411,25 TL

3+1 KONUTLARIN FİYATLARI VE PEŞİNATI

Van’da 3+1 evlerin fiyatları ve peşinat ile taksitleri şu şekilde: Ev fiyatları 900 bin TL Peşinat 90 bin TL Taksit bedeli: 3,375 TL

SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak, Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak, Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmamak, İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç.) Bir hanehalkı adına, tek başvuru yapılması, Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Genç kategorisine 14/09/1992’den sonra doğanlar müracaat edebilecek.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

TOKİ'nin konut başvuruları bugün başladı, 31 Ekim'e kadar devam edecek. Vatandaşların gerekli bilgilere ulaşmak ve başvuru aşamasına gelmek için TOKİ’nin internet sitesi ve e-devlet sitesine yönelik arayışları, TOKİ ve e-devlet sitelerinde kısmi yavaşlamalara yol açtı.

SOSYAL KONUTLARA BAŞVURULARDA KİM HANGİ GÜN VURACAK?

e-Devlet’te ise başvurular için şu bilgilendirme yapılıyor: Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar, 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvuruda bulunacak olan vatandaşlardan 500 TL tutarında kura katılım bedeli alınmaktadır. Bu ödemeler ise e-devlet üzerinden yapılan başvuru sonrası Ziraat Bankası veya Halkbank bankaları aracılığıyla yatırılacak.

Şehrivan Gazetesi