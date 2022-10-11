Toki Van’da hangi ilçede kaç arsa satacak? İşte ilçe ilçe tam liste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ilgi görmeye devam ediyor. 81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri hayata geçirilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlarken, projenin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular bugün başladı. 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. Öte yandan TOKİ İlk Evim Arsa projesinin hangi illerde yapılacağı da belli oldu.

MÜSTAKİL ARSA

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsa.

MÜŞTEREK ARSA

Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

Şehrivan Gazetesi