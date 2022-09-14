TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.

İLK GÜN REKOR BAŞVURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önce 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Daha sonra 11.00'da rakamın 141 bine, 11.45'te ise 207 bine ulaştığını açıkladı.

TOKİ'nin projeden para kazanmayacağını belirten Bakan Kurum projeye ilk gün veya son gün başvurmak arasında bir fark olmadığını belirtti.