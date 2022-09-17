TOKİ'den konut alanlara müjde! Peşin ödemede büyük indirim geliyor

Devlet eliyle iskan için hak sahibi olanlara, tahsis edilen taşınmazın bedelini peşin ödemeleri halinde yüzde 44 ile yüzde 65 arasında indirim uygulanacak.

GENEL 17.09.2022, 09:40
TOKİ'den konut alanlara müjde! Peşin ödemede büyük indirim geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, söz konusu uygulama için değişiklik yaptığı İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, devlet eliyle iskan için hak sahibi olup konut, arsa veya arazi tahsisi yapılan veya yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenlerin maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, faydalanacakları indirim oranları belirlendi.

Buna göre, aileler, peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişen oranlarda yüzde 65 ile yüzde 44 arasında indirimlerden faydalanabilecek.

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