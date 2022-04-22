TOBB endişelendiren tabloyu ortaya koydu: Esnaf kilit vurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 13,6 artarak 9 bin 848'den 11 bin 188'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 75,9 artışla 1360 oldu. Şubatta 773 şirket kapanmıştı.

Martta aylık bazda gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5, kooperatif sayısı yüzde 24,5 artış gösterdi.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

TOBB'un verilerine göre, Şubat ayında kapanan şirket sayısı 773 olarak açıklanmıştı. Mart ayında bu sayı yüzde 75,9 artarak bin 360'a yükseldi. Kapanan kooperatif sayısı ise geçen aydan Mart ayına yüzde 93,9 artarak 33'den 64'e çıktı.

KURULAN ŞİRKET VERİLERİ

TOBB'a göre, Şubat ayına kıyasla Mart ayında kurulan şirket sayısı da arttı. Geçen ay 9.848 şirket açılırken bu ay açılan şirket sayısı yüzde 13,6 artışla 11 bin 188 oldu. Geçen senenin Mart ayına göre ise artış oranı yüzde 2,8'de kaldı.

Ayrıca kurulan kooperatif sayısında da geçen aya göre yüzde 24,5 artış yaşandı. Şubat 2022'de 139 kooperatif kurulurken Mart 2022'de 173 kooperatif kuruldu. Bu 173 kooperatifin 63'ünün ise konut-yapı kooperatifi olduğu belirlendi.

KARAR