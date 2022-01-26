Tilki ile yaban domuzu Van Gölü sahilinde yiyecek aradı

Van Gölü'nün Erciş ilçesi sahillerinde yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, yaşamı etkiliyor. Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışıyla etkili olan soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Erciş sahiline inerek yiyecek arayan bir tilki ile yaban domuzu, bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. dha