Ticaret Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen illerde uygulamalı ve sözlü sınav ile 524 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Peki, alımlar hangi illerde olacak?

İlana göre; Ağrı, Ardahan, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kırklareli, Kilis, Şanlıurfa, Şırnak, Van illerine personel alımı yapacak. Uygulamalı ve sözlü sınav ile Gümrük Muhafaza memuru alınacağı belirtilmiştir.

309 sözleşmeli personel alım için başvuru şartları

Lisans mezunu olarak hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri vb. bölümlerden mezun olmak. KPSS puan şartı aranıyor olup bu puan ise KPSS P3 grubundan en az 70 puan, Erkek adayların boyunun en az 1.72 kadın adayların boyunun ise en az 1.65 olması gerekmektedir.

Görevini yapmasına engel durumu bulunmamak ve Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden ibareli sağlık kurulu raporu almak. Başvurularda bulunacak adaylar için başvurular online olarak elektronik ortamda https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

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Şehrivan gazetesi