THY yönetim kurulu Van’da toplanıyor!

Son zamanlarda Van’da devam eden uçak seferleri sorunu çözüme kavuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda Van Valisi Dr. Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın katılımıyla Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ı ziyaret edilerek, yaşanan uçak sefer sayıları ile ilgili yaşanan sorunları bir kez daha gündeme taşıdı.

VAN’DA İKİ GÜNLÜK PROGRAM YAPILACAK

Güçlü Van heyetinin ricasını kırmayan ve Van ile özel ilgilenen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat sorunun çözümü için çalışmalar yürütürken, Bolat'ın heyetiyle birlikte 21 Ağustos’ta kentte geleceği ve 2 günlük planlama yaptığı öğrenildi.

2 günlük programda hem Van gezisi hem de yönetim toplantısının yapılması planlanırken, uçak sefer sayıları ile ilgili çözümün direk Van'da yapılacak toplantıda çözüme kavuşması planlanıyor. THY tarihinde bir ilke imza atıyor. 21 Ağustos’ta THY yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler Van’da toplanacak. THY yönetimi İstanbul dışında ilk kez Van’da toplantı yapacak.

Şehrivan Gazetesi