THY, yarın 04.00'e kadar tüm uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'e kadar, İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlarını durdurdu
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Etkisini artıran ve hava ulaşımını olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın 04.00'e kadar İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları durdurdu.
TÜM OPERASYONLAR DURDURULDU
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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