THY'nin adı değişiyor: Marka tescil başvurusu yapıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız" demişti.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Türkiye Hava Yolları” ismiyle marka tescil başvurusu yapıldı.

Türk Hava Yolları 2017’de Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan açıklamanın ardından özelleştirme kapsamından çıkarılmıştı. Ardından şirketin kamuya ait yüzde 49.12’lik hissesi Varlık Fonu’na devredilmişti. Türk Hava Yolları Anonim Şirketi’nin marka adı, “Türk Hava Yolları” ismiyle farklı yıllarda marka tescili kapsamına alındı. Başvurularda şirketin marka ve isim tescillerinin 2015 yılında “Türk Hava Yolları” olarak yapıldığı görülüyor.

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