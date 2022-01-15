THY: İç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştır
Türk Hava Yolları Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamada 'İç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştır, HES kodun ibrazı yeterli olacaktır.' ifadeleri kullanıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021'de yayımladığı genelde, iç hat uçuşlarında check-in (bilet-bagaj işlemi) sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş koronavirüs hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı isteniyordu.
"PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI"
Türk Hava Yolları (THY) ise bugün iç hatlar için PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
THY Genel Başkanı Bilal Ekşi, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır.
HES KODU YETERLİ
HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.
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