THY 31 uçuşu iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı olmak üzere 31 seferi iptal etti.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi.
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