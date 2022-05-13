Temmuz ayına dikkat... Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enflasyon, 3600 ek gösterge ve EYT tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
''ENFLASYON CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMIŞ DURUMDA'"
Bilgin'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya’da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.
EMEKLİLERİ KORUYACAĞIZ
Biz daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Temmuz ayında sadece enflasyona karşı düzenlemeleri yapmayacağız. Emekçilerimizi korumak için pek çok şef yapacağız. Emeklileri de koruyacağız onlar için de hazırlıklar var.
3600 EK GÖSTERGE VE EYT MESAJI
3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında.
SÜPERHABER
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|36
|66
|5. Tottenham
|36
|65
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21