TBMM'de gizli Ukrayna oturumu! Milletvekillerine konuşma yasağı
TBMM'de Ukrayna için kapalı oturum yapılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bilgilendirme yapacağı toplantıda konuşulanlar devlet sırrı kabul edilecek. Milletvekillerinin toplantıya ilişkin açıklama yapması yasaklanacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirecek. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı.
Konuşma süreleri belirlendi
Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi. Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.
AK Parti önerge verdi oturum kapalı olacak
Oturumun kapalı olması için AK Parti önerge verdi. Oylamaya sunulan önerge kabul edildi. Genel Kurul'un üyeler dışında boşaltılmasının ardından kapalı oturuma geçildi. Meclis basın kordidorundaki genel kurula bakan ofisler de kapatıldı.
Devlet sırrı kabul edilecek
Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul edilecek. Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tutacak. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak.
Sağır ve dilsiz kavaslar görev alacak
Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.
Milletvekillerine açıklama yasağı getirildi
Oturuma katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasak olacak.
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