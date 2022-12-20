Tarım ve Orman Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! Başvuru için son gün

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'da ise Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden istihdam edilmek üzer 1 koruma ve güvenlik görevlisi, Gevaş, Özalp ve Saray İlçe Müdürlüklerinde ise 1'er temizlik görevlisi olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Van'da personel alımı başvuru şartları ve detayları..

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: 1 adet koruma ve güvenlik görevlisi

Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü: 1 adet temizlik görevlisi

Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü: 1 adet temizlik görevlisi

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü: 1 adet temizlik görevlisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VAN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylar için KPSS Ortaöğretim Puanı (KPSSP94) ile en az 50 puan almaları gerekiyor. Adaylar tercihlerini 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2022 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Başvurular https://www.osym.gov.tr/ intenet sitesi üzerinden yapılacak.

Vanhavadis