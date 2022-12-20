Tarım ve Orman Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! Başvuru için son gün
Tarım ve Orman Bakanlığı Van merkez, Gevaş, Özalp ve Saray ilçelerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli koruma güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapacak. İşte başvuru şartları ve detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'da ise Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden istihdam edilmek üzer 1 koruma ve güvenlik görevlisi, Gevaş, Özalp ve Saray İlçe Müdürlüklerinde ise 1'er temizlik görevlisi olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Van'da personel alımı başvuru şartları ve detayları..
- Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: 1 adet koruma ve güvenlik görevlisi
- Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü: 1 adet temizlik görevlisi
- Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü: 1 adet temizlik görevlisi
- Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü: 1 adet temizlik görevlisi
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VAN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak adaylar için KPSS Ortaöğretim Puanı (KPSSP94) ile en az 50 puan almaları gerekiyor. Adaylar tercihlerini 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2022 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
Başvurular https://www.osym.gov.tr/ intenet sitesi üzerinden yapılacak.
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