Tarım danışmanlarından kadro ve asgari ücret seviyesinde maaş çağrısı

Özlük haklarının iyileştirilmesi için bir araya gelen tarım danışmanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek kadro ve asgari ücret seviyesinde maaş verilmesini talep etti.

GENEL 27.01.2023, 16:41
Tarım danışmanlarından kadro ve asgari ücret seviyesinde maaş çağrısı

Türkiye genelinde ziraat odaları, tarım birlikleri ve serbest olarak çalışan, çiftçilerin bilinçli tarım yapmaları konusunda öncülük eden Tarım danışmanları eylem yaptı. Ziraat Mühendisleri Odası’nda TAYDAK İl Temsilciği öncülüğünde bir araya gelen Van’daki tarım danışmanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye çağrıda bulunarak kadro ve asgari ücret seviyesinde maaş talep etti.

“BİRAN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI”

Van’daki açıklamayı serbest olarak çalışan Tarım Danışmanı Hatice Zirek yaptı. Zirek yaptığı açıklamada tarım danışmanlarının yaşadığı süreci anlatarak, “Ülke Tarımının tüm zamanlarında farklı isimler ile Tarımsal yayım ve Danışmanlık Hizmetleri devlet güvencesi ve teşvikleri ile sürdürülmüştür. Son olarak 08.09.2006 tarihinde yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ile Türkiye'de kamu dışı danışmanlık hizmetlerini (serbest tarımsal danışmanlık) düzenleyen ilk yasal düzenleme yapılmıştır.

Bu yönetmelik ile sivil toplum örgütleri, tarımsal danışmanlık şirketleri ve çiftçi örgütlerinin de tarımsal danışmanlık hizmetleri vermelerine olanak sağlanmıştır. Yönetmelikle belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişiler Tarım Danışmanı olarak adlandırılmıştır. Yönetmelik Serbest Tarım Danışmanı veya Tarım Yayımcısı olabilmek için esas itibari ile 120 saatlik bir sertifika programına katılımı zorunlu kılmış ise de daha sonra bu zorunluluk ortadan kaldırılmış ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmak koşulu getirilmiştir” dedi.

“SESİMİZİ YETKİLİLERE DUYURMA GAYRETİNDE OLDUK”

Yıllarca yaşanan mağduriyetleri yetkili mercilere duyurmaya çalıştıklarını belirten Zirek yaşanan mağduriyetlere biran önce son verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Yıllarca devam eden bu proje ile günümüzde toplamda 6 bin sertifikalandırılmış Tarım Danışmanı bulunmaktadır. 2015 yılından bu yana ise verilen destek ve güvencesiz çalıştırma koşullarından dolayı birçok meslektaşımız mesleğini bırakmak zorunda kalmıştır. Mağduriyetlerimizin giderilmesi ve meslektaşlarımızın tekrardan çiftçilerine hizmetlerine devam etmeleri için TAYDAK Derneği olarak yıllarca sesimizi yetkililere duyurma gayretinde olduk ama maalesef hala da bir netice alamadık” diye konuştu.

“YAŞAM HAKLARIMIZI VE MESLEĞİMİZE GÜVENCE İSTİYORUZ”

“Enflasyon karşısında açlıkla sınanmaktayız” diyen Zirek, “Mevcut şartlarda bizlere reva görülen yıllık destek 72 bin TL gibi komik bir rakam oldu.72 BİN TL İle çiftçilerimize verdiğimiz hizmetin maliyeti ve BAĞ-KUR vergi ödemelerimizi karşılamamaktadır. Tekrardan kamuoyu huzurunda yetkililere sesleniyoruz; Bizler bitki değiliz. Ülke tarımına alın terimizle hizmet vererek ve değerli çiftçilerimize bilgi birikimlerimizi aktaran Tarım Danışmanlarıyız. Emeğimizin sömürülmesine yeter diyoruz. İnsani yaşam haklarımızı ve mesleğimize güvence istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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