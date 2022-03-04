Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA VAHİT KİRİŞÇİ ATANDI

Resmî Gazete: “Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atanmıştır.” denildi.