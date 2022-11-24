Tarihi Ulu Cami'nin abdesthanesi sil baştan yenilendi

Sosyal Belediyecilik anlayışını en güzel şekilde sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatlarıyla yapılan titiz çalışmalar neticesinde kentteki camilerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleşti.

Bu kapsamda Van'ın en İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki Ulu Camii'ne ait abdesthane de yenilenerek hizmete açıldı. Abdesthane alanı, bay ve bayan tuvaletleri komple yıkılarak modern tasarımlı abdesthane ve tuvaletler yapıldı. Titizlikle yapılan çalışmalarının tamamlanmasının ardından kullanıma açıldı. Abdesthane alanının tamamında yeniden bir değişikliğe gidilirken, WC'lerin tamamı modern bir tasarımla yenilendi. Van'da birçok ibadethanenin bakım ve onarımını yapan Van Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelere verdiği önemi ortaya koyarken, yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

CAMİ CEMAATİNDEN VALİ BALCI'YA TEŞEKKÜR…

Vatandaşların rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için Van genelindeki camilerin ihtiyaç ve eksikliklerini gideren Van Büyükşehir Belediyesi, özellikle Ulu Camii'nde yaptığı yenileme çalışması ile büyük takdir topladı. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın Van'a çok güzel bir hizmet havası estirdiğini belirten vatandaşlar, yıllardır hizmet bekleyen ibadethanelere ait bölümlerin yenilenmesinin önemine vurgu yaptılar. Bu anlamda Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın Ulu Camii'nin özellikle abdest bölümüne yönelik yaptırdığı çalışmanın takdire şayan olduğunu belirten vatandaşlar, "Ulu Camii Van'ın tarihi bir camisidir.

Bu tarihi camide günde binlerce insan abdestini alıp ibadetini yapıyor. Dolayısıyla özellikle abdest alanı çok harap olmuştu. Buranın yeniden elden geçirilmesi, baştan sona yenilenmesi, daha modern bir görüntüye kavuşması bizleri memnun etti. Gerçekten güzel ve nezih bir çalışma yapılmış. Görsellik anlamında da gayet güzel bir görüntü. Tuvaletlerin tamamı değiştirilmiş, abdest alanında her şey yeniden dizayn edilmiş. Bu çalışma Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın biz vatandaşlara verdiği değeri ortaya koyuyor. Bizler de kendisine bu anlamda müteşekkiriz. Kendisine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

MODERN ABDESTHANE, VATANDAŞLARDAN DA TAM NOT ALDI

Modern aydınlatma ve su bataryalarına kadar her detayın ince ince düşünüldüğü abdesthane yenileme çalışması vatandaşlardan tam not aldı. Ulu Camii'nin yanı sıra bir diğer merkez camilerden biri olan Hz. Ömer Camii'nde de yenilenme çalışmasının ihtiyaç olduğunu belirten vatandaşlar, oranın abdesthanesinin de sil baştan yenilenmesi gerektiğini dile getirdiler. Vatandaşların ibadethanelerde rahatça ve hijyenik bir ortamda abdestlerini alabilmesi için Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma alanının genişletilmesinin önemli olduğunu belirten vatandaşlar, "Vatandaşların en önemli ihtiyaç alanlarından birisi de abdesthanelerdir.

Van'ın merkezinde iki büyük cami var. İrili, ufaklı camilerde var ama vatandaşların ekseriyeti bu iki merkez camiyi kullanıyor. Van'ı ziyaret eden birçok yerli ve yabancı ziyaretçi ve turist de bu iki caminin abdesthanesini kullanıyor. Dolayısıyla bu alanların temizliği, hijyeni, kullanılabilir olması çok önemli. Yine bayanlara ait yerlerin de yenilenmesi gayet güzel bir çalışma. Vatandaşlarda bu tür yerleri temiz kullanması, zarar vermemesi gerekir. Her şeye rağmen yapılan çalışmaları takdir ediyoruz" dediler.

Van Bölge Gazetesi