Takva 'Mavi Liste'yle seçim startı verdi: 19 grubu da kazanacağız

‘Yılmadan, yorulmadan, beş yıldızlı hizmet’ sloganıyla yola çıkan ve yoğun bir kalabalıkla Ali Paşa Mahallesi’nde seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Mavi Liste Başkan Adayı Necdet Takva, daha sonra Elite World Otel’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin istikrarlı ve etkin temsiliyeti için yeni dönem hazırlıklarını tamamladıklarını ve seçim startı verdiklerini ifade eden Başkan Takva, 2013 seçimlerinde 12 grubun 7’sini, 2018 seçimlerinde 19 grubun 14’ünü aldıklarını, Ekim ayında yapılması planlanan seçimde ise, 19 grubu da kazanacaklarını söyledi.

Başkan Takva, geçmiş dönemlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak önemli hizmetlere imza attıklarını ve Van’ı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, yeni dönemde Van TSO Eğitim Kampüsü, Eğitim Vakfı, Oda Üyelerinin Çocuklarına Burs Desteği, Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi, Kadın Kooperatifçiliğinin Hayata Geçirilmesi, Çağrı Merkezi Projesi, Kadınların Söz Sahibi Olması, Genç TSO, Van Dijital Hafıza Haritası, Üyelere Yönelik Yapay Zeka Tabanlı E- Ticaret Sitesi, Güçlü KOBİ, Van Sanayi Portali, Bölgesel Kalkınma Platformu, Van TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Van Kültür ve Sanat Günleri, Türk- İran Ticaret Odası, Türk Eximbank, Van Gastronomi ve Yöresel Ürünler Merkezi, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan ile alternatif pazar oluşturulması, İran ile ilişkilerin arttırılması, Gelincik ve Çilli Sınır Kapıları’nın açılması, TOBB’da üst düzey temsiliyet sağlanması, TOBB sektör meclislerinde yer alınması, sosyal tesis, Van TSO hatıra ormanı, Teknoloji Fuarı, Kentsel Dönüşümde Yeni Projelerin Geliştirilmesi, Kurban Kesim Projesi, Sektörel Kümelenin Sağlanması, Mükellef Sayısının Arttırılması, Lojistik Merkezi projelerini hayata geçireceklerini vurguladı.

“SEÇİMLERİMİZ FARKLI BİR SİSTEMDE GELİŞİYOR”

Gruplarında yer alan herkesi eşitler arasında bir statüyü temsil edildiğini belirten Başkan Takva, “Seçime kadar iki şapkamız olacak. Biri Van TSO yönetiminde arkadaşlarımızla birlikte kalan süremizi tamamlamak, diğeri de yine arkadaşlarımızla birlikte kalan süre içerisinde seçim sürecini yönetmek gibi bir görevimiz olacak ama şunu sizden rica ediyorum.

Bir araya geldiğimizde Necdet Takva’yı da kendiniz gibi, kendi grubunda bir aday olarak görmenizi, desteklemenizi, kendi grubuna gösterdiğiniz hassasiyetle destek vermenizi bekliyorum. Bu da benim kişisel ve özel ricam olsun.

Seçimlerimiz farklı bir sistemde gelişiyor. Dolayısıyla her sektörün kendini ifade ettiği, kümelendiği, gruplar ve komiteler var. Bu komiteler içerisinde oda üye sayısına göre şekillenen komite üye sayısı var. Komite üye sayısı içerisinde meclise gelen arkadaşlar var. Meclisin yedekleri dediğimiz komite üyesi olarak kalanlar var. Aynı zamanda komitenin de yedekleri var. Komitenin içerisinde de komite başkanları seçim sonrası ve oluşan organ yapısı içerisinde bir biçimlenme var” dedi.

“MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ ARTIK ESKİ YOĞUNLUĞUNU YAŞAMIYOR”

Odada 19 meslek grubu bulunduğunu hatırlatan Takva, “Birinci grup canlı hayvan işleriyle iştigal eden meslek mensuplarının kümelendiği gruptur. İkinci grup tarımsal ve hayvansal ürünlerin perakende satışını ve pazarlamasını öngören meslek grubudur. Ben tavuk satmam hasebiyle bu gruptayım ve buradan adayım.

Üçüncü meslek grubumuz otomotiv ve yedek parça, daha çok sanayi sitesindeki üyelerimiz ve galericiler sitesinde kümelenmiş benzer organizasyonlar aynı zamanda tedarikçilerini de kapsayan meslek grubudur. Dördüncü meslek grubumuz müteahhitlerden oluşuyor. Daha çok kamunun inşaat hizmetleri yapılıyor.

Eskiden en çok kalabalık grup buydu. Çünkü ciddi bir kümelenme vardı. Yapsatçılar da oradaydı. İnşaat malzemesi tedariki yapan, üreten insanlar, sektör temsilcileri de oradaydı ama bugün müteahhitlik sektörü artık o eski yoğunluğunu yaşamıyor. Beşinci meslek grubumuz mobilya ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşuyor.

Altıncı meslek grubumuz gıda toptancılarını kümeliyor. Yedinci meslek grubumuz kuyumcular, sigortacılar, finansal hizmetler yürüten bankaları kapsıyor. Sekizinci meslek grubumuz inşaat işlerine tedarik sağlayan, inşaat malzemesi pazarlaması, üretimi yapan firmalardan oluşuyor. Dokuzuncu meslek grubumuz lojistik, ulaşım, nakliye firmalarından oluşuyor. Onuncu meslek grubumuz turizm faaliyetleriyle iştigal eden, acenteler, turlar, tur operatörleri, konaklama sektöründeki işletmeler, aynı zamanda yine yiyecek, içecek sektöründeki birçok firmayı bünyesinde bulunduruyor” ifadelerini kullandı.

“ON DOKUZUNCU MESLEK GRUBU EN GÜÇLÜ GRUPTUR”

Diğer gruplar hakkında da bilgi veren Takva, “On birinci meslek grubu dış ticaret, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan, özellikle Van’ın sınır kenti olması hasebiyle sınır ticaretiyle yoğunlukla iştigal eden firmaların kümelendiği gruptur. On ikinci meslek grubumuz enerji diyoruz ama orada petrol istasyonları, kömür alım satımı yapan esnaflar gibi firmaların kümelendiği meslek grubumuzdur. On üçüncü meslek grubumuz yaş sebze, meyve ve bunların kısmi perakende işini yapanları barındırıyor.

On dördüncü meslek grubu eğitim, iletişim, özel eğitim kurumları ağırlıklı olan firmalardır. On beşinci meslek grubumuz sağlık ve medikal firmalarından oluşuyor. On altıncı meslek grubumuz tekstil, kavafiye dediğimiz işte ayakkabı daha çok giyim kuşam işleriyle uğraşan, üretimini yapanlar buradadır. Van’da bildiğiniz üzere tekstil sektörü oldukça büyük bir aşamaya geldi.

Tekstil üretimi yapan fabrikalar bu grubun çatısı altında kendilerini temsil ediyorlar. On yedinci meslek grubu, bunlar yeni meslek grubudur. Daha önce yoktu. Mimarlar, mühendisler teknik olarak danışmanlık hizmeti yürüten meslek grubudur. On sekizinci meslek grubu maden sektöründe hizmet veren firmalardan oluşuyor. On dokuzuncu meslek grubu da en baba gruptur.

En kalabalık, en fazla diğer gruplarla iletişim, etkileşim içerisinde olan aslında bizim mavi listenin de bütün grupların etkileyen, oldukça büyük bir grup olan yapsat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, aynı zamanda bunların tedarikçileri, beton santralleri gibi firmaların daha çok kendi nam ve hesabına iş yapanlar, şimdi müteahhitler kendi nam ve hesabına iş yapmayan adamlardır. Onlar devletin işlerini alıp yaparlar ama kendi nam ve hesabına iş yapan inşaat sektöründeki firmalar ondokuzuncu gruptadırlar” dedi.

“PANDEMİDEN DOLAYI İKİ YILIMIZ FAALİYET DIŞI BİR DÖNEME DENK GELDİ”

Her gruptan 7 asil, 7 yedek üye olacağını söyleyen Takva, “14 kişilik bir listeyle biz süreci tamamlayacağız. Dolayısıyla organları oluşturacak asil üye sayısı 133 olacak. yedekleriyle beraber her adayın veya her listenin 266 firmayı ya da temsilciyi listelerinde belirtmesi gerekiyor. Bizim asil listemizde şuanda 110’a yakın belirlenmiş ama görüşülen, netleşilmeye çalışılan, talepleri değerlendiren bir süreç yönetiyoruz.

Bununla beraber 2020 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mevzuatında odaların böyle servetinden, sermayesinden, ticaretinden şüphe duyulmayan, faaliyetleriyle yol gösterici olduğuna inanılan insanlardan, üyelerden, müteşebbislerden oluşan 25 kişilik yüksek istişare kurulu olacak. Bu yüksek istişare kurulu 2 ayda bir odanın imkanlarıyla, sağlayacakları lojistikle toplanarak kent ekonomisiyle ilgili Van TSO’nun almış olduğu yönetim politikaları değerlendirip onlar üzerinden yol gösterici bir danışman mekanizması olacak.

Pandemiden dolayı geçtiğimiz dönemin yarısını, yani iki yıl kapalı kaldık. Odaya gidemedik, oda kapalı kaldı. İki yılımız neredeyse faaliyet dışı bir döneme denk geldi. Pandemiye rağmen biz yine de işlerimizi aksatmadık. Üyelerimizin ve memleketimizin sorunlarını çözmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik” diye konuştu.

“TOBB’UN EN ÜST ORGANLARINDA GÖREVLENDİRME GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR”

Türkiye’de komiteleri düzenli toplayan ender odalardan biri olduklarını belirten Takva. “Ben bütün komite başkanlarına, üyelere ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Yine en az lise mezunu olma koşuluyla 9 kişilik bir disiplin kurulumuz olacak Bizim oda organ seçimleri yargı gözetiminde oluyor. O süreci biz yönetmiyoruz. Biz sadece önermede bulunuyoruz.

Van TSO İpekyolu Yüksek seçim kuruluna müracaat edecek. Önümüzdeki hafta net seçim tarihi için müracaat edeceğiz. Tarihimiz belli olduktan sonra Allah’ın izniyle seçim takvimi de belli olacak. Bir hafta on gün içerisinde her şey belli olur. Bir disiplin kurulu oluşturacağız. Bunlar bu organların dışında oluşacak. Tarafsız olmamaları hasebiyle meclisin dışında seçeceğimiz üyelerden oluşacak.

Disiplin kurulu iyi çalışan, toplanan az odalardan biriyiz. Hatta bazı üyelerimize özellikle tağşişli, ayıplı ürün satan ve bakanlık listesinde yayımlanan firmalara da uyarı cezaları verdiler. Onlara da ben çok teşekkür ediyorum. Meclisimizle eş zamanlı olarak çalışan 15 kişilik bir oluşumumuz var. Bu bizim mavi listenin öngörüsüdür.

Mesela yüksek istişare kurulu mevzuatta karşılığı olan bir organizasyondur ama bizim mavi liste olarak geçen dönem başlattığımız bu dönem çok daha aktif olacak 15 kişilik bir meclis danışma kurulumuz olacak. On kişi öngördüğümüz bir yönetim kurulu danışma kurulu da oluşturacağız. Yönetim kurulu ile eş zamanlı alınan kararları, ya da yönetim kurulunun müracaat edeceği, fikirlerine başvurulacağı bir kurul daha olacak. Yeni dönemde inşallah 19 grupta meclis çoğunluğunu sağladığımızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin en üst organlarında görevlendirme gibi bir hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“ÜYELERİMİZE NELER YAPTIĞIMIZI ÇOK İYİ ANLATMAMIZ GEREKİYOR”

Türkiye’nin en başarılı girişimciler kuruluna sahip olduklarını vurgulayan Takva, “20’ye yakın vizyon projemiz var ama üzerinde en çok lobi faaliyeti yürüteceğimiz hep birlikte çalışıp buranın enerjisini buraya taşıyabilecek bir yola ihtiyacımız var. Bu dönem iyi bir çalışma yaptık. Geçen dönem yaptığımız ve bu dönem yapacağımız çalışmaları içeren bir kitapçık hazırladık. Bu kitapçıkları yol arkadaşlarımızla birlikte bütün üyelerimize dağıtacağız. Üyelerimize neler yaptığımızı çok iyi anlatmamız gerekiyor.

Benim bütün arkadaşlarımdan ricam yaptığımız tüm çalışmaları detaylı bir şekilde sahada yansıtın, anlatın. Yeni vizyon projelerimizden biri genç ticaret odasını kurmaktır. Buna ihtiyaç var. Genç girişimciler kurulu mevzuat çerçevesinde kuruldu. Türkiye’nin en başarılı genç girişimciler kuruluna sahibiz. Genç girişimciler kurulu başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çok iyi işlere imza attılar. Kadın girişimciler kuruluna da verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TİCARET ODASI'NA GELİP DE HİZMET ALAMAYAN YOK”

Ekim ayında yapılması planlanan seçim öncesi 6 adayın kendisini deklare ettiğini belirten Takva, “Bir adaylık süreci var. Bize her şey diyebilirler. Zaten demedikleri bir şey de yok. Hakkımızda söylenmemiş söz de kalmadı. Ama biz Ticaret Odası'na gittik, hizmet alamadık diyemezler. Yani en marjinal, en uç noktada muhalefet eden rakiplerimiz bile bugüne kadar ne benim yönetim kurulundan, ne meclisinden, ne komitelerimden, ne de üyelerimden beni arayıp da ben odaya gittim, şu hizmeti alamadım, şirketimin kuruluşunu yapamadım, belgenin alamadım, tescilimi yapamadım, gazetemi alamadım, gazete ilanını yapamadım diyemezler.

Esasında meslek odalarının yasayla tanımlanmış görevi, üyelerin ihtiyaç duyduğu ve yasayla tanımlamış görevlerini yerine getirmek. Ama bir tek bunu yapmadık. Pandemide ticaret odasında özellikle müteahhitlerin her dönem itiraz ettikleri belgelerin tamamını ücretsiz hale getirdik. Odamız artık sürdürülebilir yönetsel bütçeye de sahip hale geldi. Artık bir kağıdı 10 liraya satmıyoruz. O kâğıdı üyelerimize ücretsiz veriyoruz. Eskiden müteahhitler Ocak ayında onlarca belge alırlardı, yüzlerce belge alırlardı.

Bunların tamamını kaldırdık. Deniz Ticaret Odası kurduk. Bir şehirde artık oda kurmak mümkün değil, artık oda kuramazsınız ve Van gibi bir gölü olan, bin 750 rakımdaki bir şehirde biz Deniz Ticaret Odası temsilciliği kurduk. Türkiye'de iki tane var. Bir İstanbul Marmara’da, bir de Mersin Deniz Ticaret Odası var. Onların şubesini Van'da açtık. Bu ne getirdi? Van bir kere kurumsal olarak bir deniz kenti oldu.

Van, yasal olarak da kurumsal olarak da bir deniz şehridir. Aynı zamanda 2017 yılından bu yana Van Denizi üzerinde faaliyet gösteren bütün taşıtlar ÖTV'siz yakıt alma imkanı sağladı. Bir tane fen lisesi kazandırdık şehrimize. Binlerce yıldır boş duran 4 milyon metrekarelik araziyi 186 işletme, 40 bin besi hayvanının olacağı bir organize besi bölgesi kurduk. Onaylandı, bitti, tapuları da aldık. Yönetim kurulu başkanlığı da Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndadır. En büyük bütçeyi de, en büyük pay sahibi de Ticaret Sanayi Odası'dır” dedi.

“BİZİM ŞEHRİMİZ DEZAVANTAJLIDIR”

İran pazarını Van’a kazandırdıklarını söyleyen Takva, “2015’ten önce bu şehirde, 450 yıllık sorunsuz komşuluğumuza rağmen bir İran pazarı algısı var mıydı? 40’tan fazla heyetle İran’a gittik. Eylül ayının ilk haftasında Süleymaniye'ye gideceğiz. 4-5 gün orada bir çalışma yapacağız. 10 kişilik heyetle bunu hızlandıracağız. Üzümlü Sınır Kapısı’nın aktif hale getirmemiz lazım.

Derecik Kapısını aktif hale getirmemiz lazım. Bunlar 5174 sayılı yasada bize verilen görevler değil. 5174 sayılı bizim bağlı olduğumuz Odalar, Borsalar Birliği ve odalar mevzuatı da yönetim kurulunun görevleri arasında yazmaz.

Besi Organize Sanayi Bölgesi kuracaksın, senin görevindir demiyor. Turizmi çeşitlendireceksin, turizmi hareketlendireceksin demiyor. Ama bizim şehrimiz dezavantajlıdır. Çok daha fazlasını yapmamız lazım. Çok daha fazlası yapılabilir. İnşallah yeni dönemde sizler çok daha fazlasını yapacaksınız. Bunu salt kendiniz için değil, şehriniz için, çocuklarınız için, geleceğiniz için kent ekonomisi için yapacaksınız.

Moral değer olarak Van şehri şu anda Türkiye'nin seksen vilayetinden daha üst düzeydedir. Yani moral değer bakımı, parametreler açısından. Bizim şu anda moral değer olarak bütün yoksulluğumuza, yoksulluğumuza, ticaretimizin salt esnaflık düzeyinde örgütlenmesine rağmen moral değer olarak şu anda Türkiye'nin birçok şehrinden, çok daha üst düzeyde bir morale sahibiz.

İşte bu kentteki fantastik görüntüden dolayıdır. Bununla gurur duymalısınız. Bu sizin emeğiniz ve bunu sahiplenin. Kimse tek başına da bunu yapmamıştır. Bu bir ekip işidir. Bizim oda çalışanlarımız Türkiye'nin en kurumsal oda çalışanlarıdır. En nitelikli çalışanlardır ve birçoğunu görevleri olmadığı halde gönüllü kendi şehirleri için çalışan, iyi eğitim almış bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu.

“ÇOK KALİTELİ İNSANLARLA ÇALIŞTIK”

Mavi Listesi’nin en zayıf halkasının kendisi olduğunu belirten Takva, “Bunu samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Bir tevatür değil. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Hepinizin düşüncesi, meşrebi, anlayışı, bölgesi farklıdır. Bizim zenginliğimiz budur. Biz asla arkadaşlarımız arasında politik görüşü, yaklaşımı, dünya inancı üzerinden asla bir yapı inşa etmedik.

İnşallah bundan sonra da etmeyeceğiz. Süreci çok iyi yönettik. Bu yönetsel anlayışı destekleyen çok sağlam, çok kaliteli insanlarla çalıştık. En büyük şansımız buydu. Ama görüyorum ki yeni dönem çok daha nitelikli. Çünkü o ekip dağılmadı. Duruyor, buradalar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Her zaman, hiçbir şeyimize hayır demediler. Bizim bugüne kadar hiçbir kararımız yönetim kurulunda derin tartışmalar olmasına rağmen oy çokluğuyla alınmamıştır. Yönetim kurulundan ayrılan arkadaşlar dahil bugüne kadar hiçbir yönetim kurulu kararı altında şerhleri yoktur. Bu bir yönetim becerisidir. Bu bir katılımcı, demokratik tavırdır.

Asla tekçi bir yaklaşım içerisinde olmadık. Bunu birlikte çalıştığımız arkadaşlarla teyit edebilirsiniz. Bizim artık Ticaret Sanayi Odası'nın bu kurumsal tanımlanmış düzeyini mutlaka merkeze taşımamız lazım. Bu ekibin böyle bir vizyonu var. İnşallah bunu da başaracağız” ifadelerini kullandı.

“VAN TSO TÜRKİYE'NİN EN ŞEFFAF ODALARINDAN BİRİDİR”

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın Van'daki 40’a yakın meslek odasından biri olduğunu söyleyen Takva, “Bizim 2021 yılında toplam yönettiğimiz bütçe 7,5 milyondur. Bunun 4,5 milyonu cari giderler. Personel gideridir. Sadece personele ödediğimiz maaşlardır. Sigortalarıdır, primleridir, ikramiyeleridir. 4,5 milyondan az değil, aşağı yukarı o seviyenin üstündedir. Biz aşağı yukarı her yıl 1 milyon odalar birliğine aidat ödüyoruz. DAKA’ya aidat ödüyoruz. Bakanlığın İç Hizmetleri Geliştirme Fonu’na para gönderiyoruz.

Ortalama yıllık 1,5 milyon TL’de buralara gidiyor. 1 milyon da yaklaşık 12 bin metrekarenin ısıtılması, aydınlatılması, temizliğine sayalım. Ayda 80-90 bin lira elektrik, su gideri olarak saydığımızda 6,5 milyon TL yapıyor. Bu senenin başında hesap yaptık, 11 kişilik yönetim kurulunun altına imza atarak harcadığı para 700 bin TL’dir. 11’e böldüğümüzde kişi başı 60 bin lira yapıyor.

Yani Necdet Takva bir yılda 60 bin lira para harcamış. Altına imza atarak yaptığımız harcama budur. Onu da aya böldüğümüzde her bir yönetimin sorumluluğu dört bin liradır. Bu yüzden Van Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye'nin en şeffaf odalarından biridir. En hesap verebilir odalarından biridir. Türkiye'de ilk kez kendi teftiş talebini gerçekleştiren o da biziz. Bizim dışımızda yoktur. Biz teftiş talep ettik ve raporumuzu hazırladık, bakana verdik” dedi.

“VAN TSO TÜRKİYE'NİN EN GENÇ ODASIDIR”

Kimsenin Van TSO’nun kapımızdan boş dönmediğini vurgulayan Başkan Takva, “Hiçbir üyemiz odanın kendisi için tanımlanan hizmetlerinde bir aksama yaşamadı. Elimizden geldiğince onların hayatını kolaylaştırdık. Bütün çalışma arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey budur; Bu odaya gelen insanlar huzurla girsinler. Şimdi başka kurumlara gidiyorlar, hizmet alamıyorlar, görev alamıyorlar, yapamıyorlar. Ama kendi odalarına geldiklerinde kendi evlerindeki odalarındaki rahatlığı onlara sağlayın.

Otursunlar çayların içsinler, kahvelerini içsinler, belgelerini alın teslim edin ve bunu hızlı yapın. Çünkü tüccarın zamanı kıymetlidir. Van Ticaret ve Sanayi Odası 1962 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin en genç odasıdır. Dolayısıyla bizim bu kentin tüccarına ve sanayicisine çok iyi bakmamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlayışla, bu şehrin tacirine ve sanayicisine yeni dönemde gururla hizmet etme kararlılığımızı tekrar ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“VAN TSO, TOGG'UN İŞTİRAKÇİLERİNDEN OLACAK”

Halk Bankası Bölge Müdürlüğü'nü Van'da kazandıracaklarını müjdeleyen Takva, “Yönetim kurulu kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde üç kamu bankasının toplantısına katılmıştık. Orada bir zımni söz almıştık. 2 gün önce de yönetim kurulu, Halk Bankası Bölge Başkanlığı’nın Van'da kurulması kararı aldı. Hiçbir şey olmazsa, yüzde 55 bu ekibin emeğidir. TOGG, 29 Ekim itibariyle üretime başlıyor. Piyasaya çıkacak. Pazartesi fabrikayı gezeceğiz. Van Ticaret ve Sanayi Odası’na da bir araba sözü de aldık.

İnşallah bu yeni dönemde TOGG'un da iştirakçilerinden biri de Van Ticaret ve Sanayi Odası olacak. Bunun da görüşmelerini yapmışız. Bunu da yine bu seçim sürecinde üyelerimize, bir hizmet, bir ortaklık, bir iştirak düzeyinde anlatacağız. Dediğim gibi hepimiz eşitler arasında bir süreç yönetiyoruz. 2013 seçimlerinde 12 meslek grubunda 7’ye 5 geçti. 2018 seçimlerinde 19 meslek grubunda 14’e 5 geçti. Bunu yürekten ve inanarak söylüyorum, siz de inanın. Bana kötümser bakış açılarıyla, tablolarla gelmeyin. 19 grubu da kazanacağız.

Asil listede ismi olan arkadaşlarımızın tamamını oda organlarının oluşumunda görevli hale getireceğiz ve onlar da 19 meslek grubundaki ittifakla, önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu kentin ticaretine, sanayisine, kültürüne, sanatına, gelişimine, zenginliğine ve refahına nasıl hizmetlerle katkı sunacaklarını 4 yıl sonra tekrar bir araya geldiğimizde istişare edeceğiz” ifadelerini kullandı. Toplantı, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.-

Van Bölge Gazetesi