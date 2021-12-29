Takva ‘Konsey’e başkanlık etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva,

Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı unvanıyla toplantıya başkanlık etti. Toplantıya; Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları Konsey Üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Takva, KOVİD-19 salgını döneminde üyelerden gelen 200'e yakın öneri ve talebin TOBB aracılığıyla hükümete ve bakanlığa iletildiğini söyledi. Takva toplantının ikinci bölümünde Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’a Van’ın 3 sorununu aktardı.

İşte o sorunlar;

1- Kapıköy Gümrük Kapısının 24 saat esasına göre faaliyet göstermesi. Sınır ticareti kapsamında tahsis edilen kotaların arttırılması.

2- Merkez Bankası tarafından faizler düşürülmesine rağmen bankalarda faiz indirimi gerçekleşmemektedir. Bu çerçevede yatırım ortamın iyileştirilmesine yönelik işletmelere düşük faizli finansman desteğinin sağlanması, KOGEB ve KGF’nin devreye alınması.

3- İnşaat malzemelerinde meydana gelen %80’e yakın fiyat artışı, enflasyon, para piyasalarındaki dalgalanma ve iktisadi parametrelerdeki oynamalardan kaynaklı devam eden taahhüt işlerinde, fiyat farkının fiyat farkı oluşturulmalıdır.

Van’ın yanı sıra diğer illerin Ticaret ve Sanayi Odaları da başta ekonomi ile ticaret olmak üzere yaşanan sorunları bakana iletti.