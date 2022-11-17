Tahıl koridoru anlaşması 4 ay daha uzatıldı

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş, hem ölümleri hem de krizleri beraberinde getirdi.

Savaş gıda tedarikinde büyük bir sorun yarattı.

Tüm dünya, Ukrayna tahılının sevkiyatında problem yaşanmasından neredeyse tahılsız kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı, kriz çözüldü

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde krize el atıldı ve İstanbul'da, geçtiğimiz temmuz ayında tahıl sevkiyatı anlaşması imzalandı.

Birleşmiş Milletler; Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, Tahıl Koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Tam sıkıntı çözüldü derken, yeni bir kriz daha patlak vermek üzereyken müdahale edildi.

Anlaşma uzadı

Hem Rusya hem de Ukrayna liderleriyle sık sık görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın süresinin uzatılmasında yine önemli bir rol oynadı.

Güzel gelişmeyi ilk olarak Ukrayna Altyapı Bakanlığı duyurdu.

Yapılan açıklamada; 19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 120 gün daha uzatıldığı belirtildi.

“120 gün süreyle uzatılmıştır”

Anlaşmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır.

11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ulaştırıldı

Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.

“Hayırlı uğurlu olsun”

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler’e, Genel Sekreter Sayın Guterres’e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelensky’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

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