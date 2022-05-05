Tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde görevli 4 öğretmen, ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çekilmişti.

B.G.E, N.U, H., ve B.K., tabelanın Kürtçe kısmını kapattıkları ve el-kol hakaretlerinde bulundukları fotoğrafı “Tabelanın diğer kısmında da ‘hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli.” notuyla paylaşmıştı.

Kürtçeye hakaret

Öğretmenlerin bu hareketi tepki toplamıştı ve Kürtçeye hakaret olarak görülmüştü.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek bu davranışların ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Açığa alındılar

Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

Ensonhaber