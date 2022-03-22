Suudi Arabistan'dan umre kararı: tamamen kaldırıldı!
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR, karantina ve aşır zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan, umre ziyaretlerinde aşı, PCR testi ve karantina zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.
Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı.
Haremeyn Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkede aşılama oranının yüzde 99'a ulaştığı, Kovid-19 pozitiflik oranınınsa yüzde 5'in altında olduğu belirtildi.
Haber7
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|30
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|30
|64
|3. Bodrumspor
|30
|57
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|30
|54
|5. Sivas Belediyespor
|30
|53
|6. Afjet Afyonspor
|30
|50
|7. Çorum FK
|30
|48
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|9. Somaspor
|29
|48
|10. İnegölspor
|30
|45
|11. Ankaraspor
|30
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|30
|36
|13. Serik Belediyespor
|30
|33
|14. Diyarbekirspor
|30
|32
|15. Sarıyer
|30
|32
|16. Adıyaman FK
|30
|29
|17. Turgutluspor
|30
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|30
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|30
|17
|20. Kahramanmaraşspor
|30
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17