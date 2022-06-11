Süleyman Soylu: Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacak

İçişleri Bakanı Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.

GENEL 11.06.2022, 14:18 11.06.2022, 14:25
Süleyman Soylu: Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Göç İdaresi Başkanlığı Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soylu, bir süredir gündemde olan kaçak göçmen sorununa ilişkin detaylı açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz bayramlarda izin alarak ülkelerine giden göçmenlerin, bu yılki Ramazan bayramında ülkelerine gidişleri yasaklanmıştı.

Kurban Bayramı'nda da izin yok
Bakan Soylu bu uygulamanın Kurban Bayramı'nda da devam edeceğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Yıl başından bu yana yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 110 bin oldu" ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca geri gönderilecek toplam 25 bin kişinin olduğunu söyledi.

"1200 mahalle yabancılar için ikamete kapatıldı"
Soylu, yabancılara ikamet yasağıyla ilgili olarak, "Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden olan oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır" dedi.

"650 bin Suriyelinin de Almanya vatandaşı olabilme hakkı var"
Öte yandan Süleyman Soylu'nun toplantıda yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:

"2010 yılından itibaren Almanya, birçok uyruktan 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yapmış. Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki Almanya niye vatandaş yapıyor. Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var."

"Kaçak göçü engellemek için mücadeleler verdik"
"Türkiye'nin bir göç strateji belgesi var. Türkiye'nin gerek kaçak göçle alakalı gerek göç eylem planıyla alakalı bir süreci devam etmektedir.

Kaçak göçün kaynağında durdurulması. Örneğin kaynağı neresi Afganistan... Bunu nasıl durdurabiliriz. Etkili sınır güvenliği tedbirleri almak. Ne yaptık, sınır duvarları, optik kuleler... Kaçak göçü engellemek için bir mücadele yaptık."

"Kimi yakaladıysak ülkesine gönderdik"
"Kaçak göçmenleri yakaladık. Örneğin yabancı terörist savaşçı yakaladın, geri göndermek istedin, ilgili ülke kabul etmedi, ne yapacaksınız? Birçok insanı gönderdik. Kimi yakaladıysak ülkesine gönderdik. Bazı ülkeler kabul etmedi. Nereye göndereceksiniz. Uluslararası kurallara göre hareket etmeye maruz kaldığınız durumlar da var."

"Toplamda 506 bin 280 kişi geri döndü"
"1 milyon 246 bin göçmeni yurt içinde yakalamışız.  361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Diğerleri ne olmuş, uluslararası korumaya başvurmuşlar. Toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş."

"Geri gönderme merkezlerinde 25 bin geri gönderilecek insan var"
"Geri gönderme merkezlerimizde toplam 25 bin geri gönderilecek insan var. Yakalanan toplam kaçak göçmen sayısı 110 bin. Biz kaçak göçle mücadeleye bugün başlamadı, bize haksızlık yapılıyor. Kaçak göçle canhıraş bir mücadele yaptık, yapıyoruz. Her ay kaçak göçle mücadele operasyonu yapıyoruz.

Aldığımız kararlardan biri şu, dün itibarıyla uygulamaya geçti. Yılbaşında bir karar aldık, dedik ki, Türkiye'de vize serbestisi olan ülkeler var buradan gelenler var, bir kısmı geri dönmüyor. Baktık ki bu rakam büyümüş. Vize serbestisiyle gelip bunu ihlal edenlerin oranı kaçak göçenler içerisinde yüzde 28. Bu konuyu değerlendirmek için komisyon kurduk. Artık vize başvurularında parmak izi alıyoruz, vize alırken taahhütname imzalattık. Gelişi durdurabilmek için. Pasaportu yırtıyorlar dedim ya, aklı evveller ne demek istiyor dedi. Parmak izi aldığımız için ülkesini söylemese de ülkesine geri gönderebiliyoruz. Yerli ve milli parmak izi makinemiz çalışıyor. Dünyada 7 ülkede var biri de biziz. İstanbul havalimanında başlandı, diğer yerlerde de başlatacağız."

Ensonhaber

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