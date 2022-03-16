Şubat ayında Van'da konut satışları arttı!

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 193 konut, Bitlis'te 177, Hakkâri'de ise 40 konut satış sonucu el değiştirdi. Van ise Şubat ayında 559 konut satışı yapıldı. TÜİK'in verilerine göre bölge illeri arasında en çok konut Van'da satıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE ŞUBAT AYINDA 97 BİN 587 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 888 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,9 artışla 38 bin 71 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 28 BİN 897 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,8 artarak 28 bin 897 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,3 artışla 56 bin 100 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 68 BİN 690 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,6 artış göstererek 68 bin 690 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,8 artışla 129 bin 793 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA ŞUBAT AYINDA 4 BİN 591 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi.

Bölgegazetesi