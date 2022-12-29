Sözleşmeli personele kadro teklifi Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonları yakından ilgilendiren EYT düzenlemesini açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin en önemli konulardan biri tamamen gündemden çıkmış oldu..

EYT'den sonra gözler sözleşmeli personele kadro düzenlemesine çevrildi.

Düzenlemede sona gelinmesiyle, kadro bekleyen binlerce memuru heyecan sardı..

Teklif TBMM'de

TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teklifin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu.

Bakan Bilgin, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi bugün meclise intikal etti" dedi.

520 bin sözleşmeli memurun 424 bini kadroya atanabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yapılan detaylı açıklamaya göre, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilme imkanı sağlanacak.

Ayrıca kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş çerçevesi dışında kalacak.

"Süre aranmaksızın hemen kadroya geçilebilecek"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesindeki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Ayrıca sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması, 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi ve mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülmektedir"

Kadroya geçişte kapsam dışı bırakılanlar

"Bu çerçevede, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilecek" denilen açıklamada, "Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş çerçevesi dışında kalacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ensonhaber