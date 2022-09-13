Sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların yarın başlayıp ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

GENEL 13.09.2022, 15:08
Sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların yarın başlayıp ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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