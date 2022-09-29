Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temeli atılacak 5 bin konutun adresini verdi. İşte o iller...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ilgi görmeye devam ediyor.
Duyulduğu günden bu yana gündemden düşmeyen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, dar gelirli vatandaşlara adeta nefes oldu.
Başvurular 5 milyona ulaştı
14 Eylül'de başlayan ve 31 Ekim tarihinde son bulacak olan başvurular, 5 milyona ulaştı.
İlk kez gençlere özel kontenjan ayrılan projeye, 1 milyon 714 bin genç başvuruda bulundu.
İlk temel 25 Ekim'de atılacak
Öte yandan proje kapsamındaki ilk temellerin 25 Ekim'de atılacağı açıklanmıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temeli atılacak 5 bin konutun adresini verdi.
İşte sosyal konut projesinin ilk etabında temellerin atılacağı o iller...
- Ankara
- Afyon
- Amasya
- Aydın
- Bolu
- Diyarbakır
- Elazığ
- Erzurum
- Kahramanmaraş
- Kırşehir
- Konya
- Manisa
- Muğla
- Tunceli
- Uşak
- Yozgat
- Zonguldak
İllerden gelen talepler dikkate alındı
Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.
Ensonhaber
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1