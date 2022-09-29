Sosyal konut projesinde ilk temellerin atılacağı 17 il

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ilgi görmeye devam ediyor.

Duyulduğu günden bu yana gündemden düşmeyen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, dar gelirli vatandaşlara adeta nefes oldu.

Başvurular 5 milyona ulaştı

14 Eylül'de başlayan ve 31 Ekim tarihinde son bulacak olan başvurular, 5 milyona ulaştı.

İlk kez gençlere özel kontenjan ayrılan projeye, 1 milyon 714 bin genç başvuruda bulundu.

İlk temel 25 Ekim'de atılacak

Öte yandan proje kapsamındaki ilk temellerin 25 Ekim'de atılacağı açıklanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temeli atılacak 5 bin konutun adresini verdi.

İşte sosyal konut projesinin ilk etabında temellerin atılacağı o iller...

Ankara

Afyon

Amasya

Aydın

Bolu

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Kahramanmaraş

Kırşehir

Konya

Manisa

Muğla

Tunceli

Uşak

Yozgat

Zonguldak

İllerden gelen talepler dikkate alındı

Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.

Ensonhaber