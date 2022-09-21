Sosyal konut projesi Van’da dar gelirliyi zorlayacak

TOKİ tarafından başlatılacak çalışmalarla her ilde yapılacak Sosyal konutlarda maddi imkanı el vermeyen vatandaşlar yine ev sahibi olamayacak TOKİ tarafından Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar için yapılacak sosyal konut projesinin fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Van Emlakçılar Odası Başkanı Orhan Özdek, dar gelirli vatandaşların ödemelerde zorlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta içerisinde detaylarını açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacağı belirtildi. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun 2 yıl içinde tamamlanacağı ifade edildi.

Yapılacak olan sosyal konutlar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar Odası Başkanı Orhan Özdek, Türkiye’de sosyal konut projesine ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu söyledi. Sosyal konut projesinin memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özdek, “Vatandaş olarak çok sevindik çünkü bizim mazlum ve dar gelirli vatandaşlarımız var. Bu insanlarımız barınma konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Bunların konut sıkıntısının ortadan kalkması için devletin desteğine ihtiyaç vardı. Bu anlamda mevcut hükümet Türkiye genelinde sosyal konut projesi başlatacaklarını söyledi.” dedi.

“Van’da yapılması planlanan konut sayısı yeterli değildir”

Türkiye geneli 500 bin sosyal konut yapılmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Özdek, “Van’da da 3 bin 200 konutun yapılacağı söylenmişti. Toplam 7 ilçede toplu konut yapılması gündemdedir. Bunlar Özalp, Muradiye, Erciş, Gevaş, Çaldıran, Tuşba ve İpekyolu ilçeleridir. Daha önce 3 bin 200 olarak belirlenen konut sayısı arttırılarak 3 bin 850 konutun yapılması hedeflenmektedir. Bu rakam yeterli değildir. Çünkü 3 bin 850 konut, gerekli olan konutun yüzde 10’una tekabül etmektedir. Van’a 38 bin konut yapılırsa insanlara faydalı olacaktır. Çünkü 3 bin 850 konutun; nüfusu 2 milyonu aşmış, dar gelirli insanların çoğaldığı, ticaretin azaldığı, insanların maddi anlamda sıkıntı ve buhran içinde olduğu bir ilde yetersiz olduğunu düşünmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

“Konut fiyatları dar gelirli insanları zorlayacaktır”

Yapılacak olan konut fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Özdek, “Asgari ücretle geçinen bir insanın bu konutları alması söz konu bile değildir. Çünkü aylık ödemeler 3 bin TL’ye dayanmaktadırlar. Dolayısıyla bu fiyatların da minimize olması gerekiyor. Devlet vatandaşına yardım etmekle mükelleftir. Devletin vatandaşını ödemeler konusunda da rahatlatması gerektiğini düşünüyorum. 3 bin 850 konut hem sayısal olarak ilimiz yetersizdir hem de hem de ödenecek fiyatlar çok yüksektir. Eğer konutlar ihtiyaç sahipleri için yapılıyorsa ödemelerin de ona göre düzenlenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

“Ödemelerin memur maaşlarına yapılacak olan zamlara endekslenmesi yanlıştır”

Ödemelerin memur maaşlarına yapılacak zamlara endeksleneceğini belirten Özdek, bu ödeme şeklinin yanlış olduğunu ifade ederek, “Bu konutları alacak olanlar düşük gelir sahibi olan kişilerdir. Şuan 240 aya yayılmış bir fiyat söz konusudur. Ancak baktığımızda hem taksitlerin yüksek olduğunu görmekteyiz hem de fiyatların her yıl memur maaşlarına endeksli olarak yüzde 25 artacağını görüyoruz. Bu durum doğru değil. Bu artışların yüzde 10 bandına çekilmesini ve ilimizde konut sayılarının arttırılmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“İlimizdeki barınma ve istihdam sorununun çözülmesi kalkınmaya katkı sunacaktır”

Özdek, “İnsanların barınma sorunlarını giderirsek, istihdama yönelik de plan ve projeler üretirsek; gençlerimizi burada tarıma, hayvancılığa, inşaata, sanayiye ve turizme yönlendirerek ilimizi kalkındırabilir, ülke ekonomisine de katma değer sağlayabiliriz. Ancak biz projelerden mahrum bir il olduğumuz için gençlerimiz de çaresiz kaldıkları için batı illerine gidip inşaatlarda ve çeşitli işlerde çalışarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu da insanın vicdanını rahatsız eden bir durumdur. Bunun ortadan kaldırılması için biran önce projelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi. VanBasın