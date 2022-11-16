Sosyal destek yardımları başlıyor! Kim ne kadar alacak, hangi haktan yararlanacak?

Havaların soğuması ile birçok vatandaş nasıl ısınacağız diye kara kara düşünmeye başladı. Devlet ihtiyaç sahiplerine kış aylarında doğalgaz desteği veriyor. Peki bu desteklerden kimler, hangi şartlarla yararlanabiliyor? Desteklerin tutarı ne ve şekilde ödeniyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen hafta, kış dönemi öncesinde sosyal yardım faydalanıcısı haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, toplamda yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacaklarını açıklamıştı.

Bu kapsamda hali hazırda Türkiye’de bulunan 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV), destek programları için düzenli bir şekilde kaynak aktarılıyor.

Bu kapsamda hali hazırda Türkiye’de bulunan 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV), destek programları için düzenli bir şekilde kaynak aktarılıyor.

Destek ne kadar?

Program dahilinde, kişi başına düşen gelir aralıklarına göre kademeli olarak destek sunumu gerçekleştiriliyor. Kişi başına düşen aylık geliri:

450 TL ve altı olan ailelere aylık 1.250 TL,

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan ailelere 1.100 TL,

911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan ailelere 950 TL,

1.372,30 TL üzeri – 1.833,45 TL arasında olan ailelere aylık 850 TL ödeme yapılıyor.

Elektrik için ne yapılıyor?

Sosyal yardım programlarından faydalanan hanelerin elektrik tüketim giderlerine de destek olunuyor.

Kim yararlanabilir?

Elektrik tüketim desteği kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat

Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni kapsamında aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek veriliyor. Destek 130.09 TL ile 260.19 TL arası değişiyor.

Başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı,

SYD Vakıflarınca düzenli yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği,

Hanede kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanmak mecburiyetinde olan hasta bulunması,

Faturanın serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamında mesken abone grubu olması gerekiyor.

Ödeme PTT aracılığıyla yapılıyor. Programın başlangıcı olan 2019’dan itibaren toplam 8.4 milyar TL tahsis sağlanırken, 2022 Ocak - Temmuz arası 2.3 milyon haneye 2.2 milyar TL destek verildi.

Çocuklu haneye ilave destek

“Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlanıyor. Başvurusu kabul edilen aileler, elektrik tüketim desteği de alabilecek. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 108 TL, 3 kişilik hanelere 144 TL, 4 kişilik hanelere 180 TL ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere ise 216 TL destek verilecek. Programın başladığı temmuzdan bu yana hem aile hem de çocuk bileşeni ile birlikte 2.5 milyon haneye 3 milyar TL’yi aşkın destek sağlandı.

Doğal gaz için destekler var

Vatandaşların ısınma gideri yükünün azaltılması için bu yıl şubat ayında hayata geçirilen “Doğal Gaz Tüketim Desteği” kapsamında da, ihtiyaç sahibi hanelere 900 TL ile 2.500 TL arasında ödeme yapılıyor. Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara yüzde 5 oranında ek destek sağlanıyor.

Destek ısıl harita baz alınarak iki dönemlik (mart - nisan ve ekim - kasım) eşit taksitler halinde ödeniyor. Yapılan değişiklikle ekim - kasım başvuru döneminde kiracıların da destek almasının önü açıldı.

İşte gerekli kriterler...

Doğal gaz desteği için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

Başvuru döneminde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunması,

Hanesinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

Faturanın mesken abone grubuna ait olması,

Hakkında ilgili SYDV tarafından hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

PTT’de fatura ibrazı karşılığı destekten yararlanılıyor, ön ödemeli sayaç kullananların desteği karta yansıtılıyor. Mart - nisan döneminden bu yana 331 bin haneye 114 milyon TL ödeme yapıldı.

İnternethaber