Sonunda buda oldu! Aracını son model iPhone ile takas etti

Gençlerin, teknolojik yeniliklere düşkünlüğü şu sıralar katbekat artmış durumda...

Öyle ki her yeni çıkan ve normal şartlarda pahalılıktan cep yakan ürünler, bir anda vazgeçilmez olabiliyor.

Bunun farkında olan Apple, iPhone'un son modelini piyasaya sürdü.

Kuyruklara bile girildi

Türkiye'de o telefon için mağazaların önünde kuyruklar bile oluştu.

Daha ne olabilir ki derken, bir takas haberi geldi.

Malatya’da çiftçilik yapan Yasir Aksaç (25), iPhone 14 Pro Max almak istedi ancak bütçesi yetmedi.

Değeri 55 bin TL

Aksaç, bunun üzerine 55 bin TL değerindeki aracını internet üzerinden satışa koydu.

Bir süre ilanda duran otomobilini satamayan Aksaç, 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı.

Aracını telefonla takas etti

Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış (21) da Aksaç ile irtibat kurdu.

Bir araya gelen Aksaç ile Erkış, anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takası gerçekleştirildi.

“Alacak gücüm yoktu”

DHA’ya konuşan otomobil sahibi Yasir Aksaç, aracını internetteki ilan sitesine koyduğunu ancak alıcı bulamadığını kaydederek, “Benim de bir telefona ihtiyacım vardı. Biz de neden bir telefon ile takas düşünmeyelim dedik. 'Telefon ile araç takas olur' ilanını aracın arka camına yapıştırdık. Kardeşimiz de aradı ve alıcı oldu. Yeni çıkan telefon hayalimdi, nakit param yoktu, garajda boşa yatıyordu. Nakit de zaten yoktu. Telefonu alacak gücüm de yoktu. Takas işlemlerini gerçekleştirdik, ikimize de hayırlı olsun.” diye konuştu.

“Ben de telefonu satamadım”

Telefon sahibi Serkan Erkış ise kendisinin de arabaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Benim de elimde telefon vardı, meblağ yüksek, satamadım. Ağabeyimin de arabasına ilan yapıştırdığını gördüm. Ben de ‘takas edelim’ diye görüştüm. Fiyatları zaten hemen hemen eş değer. Biz de zaten ağabeye bu teklifi yaptık ve ağabey kabul etti. Hayırlı olsun.” dedi.

Ensonhaber