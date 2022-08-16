Son dakika: Motorine zam bekleniyor

Motorin fiyatında 79 kuruş zam yapılması bekleniyor.

GENEL 16.08.2022, 12:14
Son dakika: Motorine zam bekleniyor

Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Gelen son dakika bilgisine göre yarından geçerli olmak üzere motorin fiyatında 79 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorinde dün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle iptal edilmiş.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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