Son dakika: Motorine zam bekleniyor

Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.

Gelen son dakika bilgisine göre yarından geçerli olmak üzere motorin fiyatında 79 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorinde dün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle iptal edilmiş.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.