Şık Oturma Odası Dekorasyonu İpuçları 2022

Dekorasyon dendiği zaman aklımıza ilk gelen şey oturma odası dekorasyonudur. Gösterişli ve göz alıcı yaşam tarzından, dağınık bir yaşam tarzına kadar birbirinden bağımsız çeşitli seçenekler vardır. Dekorasyonunuzu yenilemeye başlamadan önce bilmeniz gereken en önemli oturma odası dekorasyonu trendlerini sizler ile paylaşacağız. En yeni ve şık tasarım trendleri söz konusu olduğunda geçici hevesler ile ilgilenmemek gerekir. Bunun yerine ilham almanız ve kendinize güvenerek bir oturma odası dekoru yaratmanız için sadece bir yıldan daha uzun süre moda olacak zamansız ve şık oturma odası dekorasyonuna odaklanmalısınız.

Doğru Mobilyayı Seçin

Dekorasyona başlarken ilk tercihlerden birisi her zaman mobilya seçimi olmaktadır. Doğru mobilya seçimi, evinizi vintage veya retro gibi orijinal tarzlarda göstermek için tek başına bile yeterli olabilir. Özellikle son dönemlerde Duvar Ahşap Kaplama uygulamasıyla kombinlenen vintage mobilyalara yönelim hızlıca artmaktadır. Ancak oturma odası dekorasyonunuzu sadece mobilyalardan ibaret tutmamalısınız. Bütün oturma odasına özenli ve uyumlu bir dekor planı yapmak özgün tarzınızı daha iyi gösterebilmeniz demektir.

Bir Odak Noktası Belirleyin

Yaratıcı bir oturma odası dekoru için genel olarak ana bir odak noktası belirlenir. Bu odak noktası mobilyalar, ayna kullanımı, duvar kaplamaları veya halı kullanımı bile olabilir. Örnek olarak tamamen sade bir dekorasyon içerisinde oldukça fazla ve düzenli kullanılan ayna tasarımları misafirlerinizi hayran bırakabilir. Bu tarz tasarımlar, sizin kendinizi nasıl yansıtmak isteyeceğiniz ile alakalı olup birçok farklılığa açıktır.

Renk Paletinizi Seçin

Oturma odası dekorasyonu için kullanacağınız genel renk paletlerini önceden belirlemeniz oldukça önemlidir. Mesela nötr bir zemine karşı olarak bir renk patlaması kullanabilirsiniz. Ayrıca mor renkte duvarlara sahipseniz, aynı renk ailesinden gelen çeşitli tonları diğer malzemelerle birleştirebilirsiniz. İyi bir ölçü belirleyebilmek oldukça önemlidir. Örneğin zümrüt yeşili veya turuncu bir vurgu ile birlikte muhteşem bir görünüm sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu uygulamalar, tasarıma derinlik katacak ve ilgi çekici bir yön verecektir.

Aydınlatmaya Dikkat

Aydınlatma konusu potansiyel olarak oldukça riskli olabilmektedir. Söz konusu risklere istinaden dekorasyon için doğru seçim yaparken rahat hissedeceğiniz bir aydınlatma düzeni oluşturmanız da çok önemlidir. Oturma odası dekorasyonu sonucunda hedeflenen aydınlık oranına ulaşılamaz ise eski ve etkili bir yöntem olan ayna kullanımı akla gelir. Oldukça fazla ayna kullanılan tasarımlar her zaman aydınlık ve ferah bir oturma odası dekoru sağlamaktadır. Yeterince güneş ışığına maruz kalmayan ve ayna kullanılmayan tasarımlarda ise güçlü aydınlatıcı ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir Showroom Hissinden Kaçının

Herhangi bir misafiriniz oturma odanıza girdiği zaman asla bir showroom etkisi beklemez. Bunun yanı sıra misafirleriniz oturma odası dekorunuzda samimi ve ferah bir ortam bekleyebilir. Bu yüzden öncelikleriniz bir showroom yaratmak yerine, sıcak bir ev ortamı yaratmak olmalıdır. Her dekorasyon çeşidinde olduğu gibi oturma odası dekorasyonunda da çok fazla lüks veya ışıltılı tasarımlar biraz rahatsız edici olabilir.

3D Panellerle Alanı Zenginleştirin

Günümüzde oldukça popüler olan duvar kaplama uygulamaları oturma odası dekorunuza uyabilecek bir fikir olabilir. Son zamanlarda oturma odalarında 3D paneller ile şık ve marjinal tasarımlar oluşturulabilmektedir. Bunun yanı sıra Duvar Ahşap Kaplama uygulaması vb. uygulamalar oldukça sık tercih edilen tasarım seçenekleridir.