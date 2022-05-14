Sigara fiyatlarını bekleyen büyük tehlike: ÜFE etkisi!

Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir ÜFE kadar artırıldığı için bu temmuzda en ucuz sigara fiyatı 40 liraya yaklaşabilir.

GENEL 14.05.2022, 16:18
Sigara fiyatlarını bekleyen büyük tehlike: ÜFE etkisi!

4 ayda yüzde 39 gelen ÜFE 2 ay daha aynı hızla yükselirse yüzde 60 olabilecek. 6 aylık ÜFE kadar artırılacak olan sigarada maktu vergi 14.4 liradan 23.03 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan vergi en az 23.03 olacak. Ancak sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece en düşük sigara fiyatı 36.5 lira olacak. Yani hiç bir sigara 36.5 liranın altında satılamayacak. Bir de yüzde 18'lik KDV'yi dikkate almakta fayda var. 36.5 liralık tutar en düşük vergi şu anda 22,8 lira düzeyinde. 

Yüksek enflasyon sigara ve alkollü içkilerin fiyatını önemli ölçüde artırabilir. Bunun nedeni ise bu iki ürünün Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) her altı ayda bir otomatik olarak ÜFE bazında artırılıyor olması. Yasa ile yapılan bu düzenleme bu yıl ÜFE oranı çok yüksek olunca sigara ve alkol kullananların ceplerini ekstra yakacak.

Yılın ilk 4 ayında Üretici Fiyat Endeksi yani ÜFE yüzde 39.23 oldu. Yıllık rakam yüzde 121 düzeyinde. ÖTV artışları ise 6 aylık ÜFE artışları kadar yapılıyor. Eğer kalan 2 ayda ÜFE geçen ayların ortalaması gibi olursa 6 aylık ÜFE yüzde 60'a çıkacak. Yani sigarının ÖTV'si yüzde 60 artırılacak. Sigarada öyle karmaşık bir vergi sistemi var ki anlamak biraz zor ama sonuçta alınan her sigara paketinin yüzde 87'si vergiye gidiyor.

YÜZDE 60 ÜFE ÖTV'Yİ 23.5 LİRAYA ÇIKARIR
Şimdi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım. Sigaranın ÖTV'si nispi yani oransal olarak yüzde 63 düzeyinde. Ancak o kadar basit değil. Bu vergiye bir asgari maktu ve bir de maktu vergi eşlik ediyor. Asgari maktu çok önemli çünkü bu tutarın altına inilemiyor. En az ÖTV bu tutar kadar olacak. Bu oran şu anda 0.7197 lira. Her bir sigara dalından alınan vergi bu. 20 sigaralık bir pakette 14,39 liraya denk geliyor şu anda. İşte bu tutar yüzde 60 artarsa karşımıza çıkacak rakam 23.5 lira.

36.5 LİRALIK SINIR
İkinci adıma geçelim. 23.5 lirayı aldım git demiyor Maliye. Asgari maktu tutar sigara fiyatının yüzde 63'ünün altına inemiyor. Yani 23.5 liralık asgari maktu vergi sigara fiyatının yüzde 63'ü olacak en az. Bu rakam da 36,5 lira. Bir de satış fiyatı üzerinden alınan KDV var. KDV oranı da bildiğiniz gibi yüzde 18. Şimdi sigara şirketleri KDV, bayi karı, maliyeti derken sizce sigarayı kaç liraya satabilir? 36.5 liralık tutar en düşük vergi şu anda 22,8 lira düzeyinde.

27 LİRALIK SİGARA 43.2 LİRAYA ÇIKABİLİR
Hadi bir de fiyat üzerinden gidelim. Örneğin şu anda 27 lira olan pahalı sigaranın yüzde 63'ü yani nispi vergisi 17.01 lira. Buna bir de paket başına alınan 0.7150 lira eklendiğinde ÖTV 17,72 lira oluyor. Asgari maktu vergi 14.39 lira olduğu için sınavı geçmiş oluyor bu sigara. Yine sigara öyle bir fiyata satılmalı ki satış fiyatının yüzde 63'ü bu rakamın altına düşmemeli. Bu andaki sınır ise 22.8 lira. KDV de eklendiğinde bu yüzden en ucuz sigara da 23.5 lira civarında satılıyor. Olası bir 6 aylık ÜFE kadar ÖTV artışı ise 23.5 lirayı 37.6 liraya çıkaracak. 23,5 liralık ucuz sigara 37.6 ve 27 liralık pahalı sigara ise 43.2 lira olacak. Bu ise iki açından önemli bir etki yapabilir. Bunlardan ilk enflasyon. Zaten büyük sorun olan TÜFE'yi bu artışın yukarı iteceği açık. Diğer önemli sorun ise fiyat artışlarının kaçak kullanımını artırması.

HANGİ KANUNA DAYANIYOR?
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için (alkollü içkiler ve sigara, tütün vs) uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılıyor.

Habertürk

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